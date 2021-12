Boleslav přečkala v Teplicích penaltu a po výhře 1:0 přezimuje šestá

Teplice - Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli v 19. kole první ligy na hřišti Teplic 1:0. Jedinou branku vstřelil ve 38. minutě z přímého kopu Tomáš Ladra. Domácí mohli vyrovnat v 69. minutě z pokutového kopu, Jan Fortelný však svého jmenovce brankáře Šedu nepřekonal. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma zvítězili po dvou kolech a přezimují na šestém místě. Teplice v nejvyšší soutěži vyšly naprázdno po dvou výhrách a po podzimní části jim patří předposlední 15. příčka.

"Skláři" nastoupili do utkání bez obránce Chlumeckého, jehož budoucnost v klubu je kvůli jednání o smlouvě nejistá. Domácí zadák Hyčka si připsal jubilejní 200. start v lize. V základní sestavě Boleslavi nechyběl kapitán Matějovský, jenž v pondělí oslaví 40. narozeniny.

První větší šanci měli ve 14. minutě hosté. Nepřesnou teplickou rozehrávku vystihl Škoda, jeho následný pokus ale nakonec stihli domácí obránci tečovat mimo branku. Boleslavský útočník se tak své sedmé branky v této ligové sezoně nedočkal.

Domácí odpověděli o chvíli později. Po přímém kopu a hlavičce Mareše se ocitl před Šedou teplický Vondrášek, rozhodčí však odpískali zakončujícímu krajnímu obránci ofsajd.

Boleslav byla směrem do útoku v první půli přeci jen nebezpečnější. Po půl hodině hry se probojoval do pokutového území Smrž, jeho tečovaná střela ale letěla těsně vedle levé tyče.

V 38. minutě se už hosté dočkali. Po faulu Knapíka na Škodu nařídil rozhodčí Batík přímý kop, k jehož exekuci se postavil Ladra a přesnou ranou k levé tyči nedal gólmanovi Grigarovi šanci. Čtyřiadvacetiletý záložník se trefil poprvé v probíhajícím ligovém ročníku.

Teplický trenér Jarošík reagoval na začátku druhé půle dvojnásobným střídáním, byli to však hosté, kteří mohli zvýšit náskok. V 55. minutě si naskočil na rohový kop neobsazený Škoda, jenže z bezprostřední blízkosti přestřelil.

Domácí mohli Středočechy vzápětí potrestat. Na přihrávku za obranu si naběhl Fortelný a pohotově přehodil Śedu. Jenže sudí Batík jeho gól po konzultaci s videem kvůli ofsajdu neuznal.

V 69. minutě dostal teplický záložník novou možnost. Batík se zpětně vrátil k situaci v pokutovém území Boleslavi a po zhlédnutí videa nařídil pokutový kop za hru rukou. Šeda však směr Fortelného střely z penalty vystihl a udržel hosty ve vedení.

Skóre se pak neměnilo ani jedenáct minut před koncem, kdy nejprve rozhodčí nařídil po zákroku Douděry další pokutový kop ve prospěch Teplic, po přezkoumání opakovaných záběrů jej ale odvolal. Když se po Rezkově přihrávce neprotlačil k zakončení ani střídající Ledecký, připsaly si Teplice s Boleslaví třetí ligovou porážku po sobě.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Věděli jsme, že můžeme v případě úspěchu zase o něco více odskočit Karviné. To nás bude po této porážce mrzet. Takový je ale fotbal. V první půli se nám nedařilo kombinovat. Byli jsme nervózní a byla tam spousta laciných a jednoduchých ztrát. To se pak těžko dostanete ke kombinaci, natož na půlku soupeře. Boleslav byla dobře připravená, byla všude dřív a vyhrávala osobní souboje. Naše obranná trojka nebyla dnes od začátku jistá, kluci nedostupovali hráče soupeře, byli v soubojích pozdě. Vše pak vyvrcholilo situací před přímým kopem, soupeři jsme prakticky darovali laciný gól. Škoda, že jsme nepotvrdili bodové zisky z předchozích dvou zápasů, ale musíme bojovat a pracovat dál. Dojde k nějaké obměně kádru, nějaké požadavky jsem na vedení dal a uvidíme, v jakém počtu a s jakými lidmi se na začátku ledna uvidíme."

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Bylo to bojovné utkání, které pro nás vyústilo ve šťastný konec. Jsem rád, že jsme byli oproti jiným zápasům zodpovědnější při hře dozadu. V tomto směru nemám hráčům co vytknout. Směrem dopředu jsme měli náznaky, ale nebyly završené do konce nebo naše zakončení nebylo nejpřesnější. Utkání rozhodla jediná branka. Za stavu 1:0 nás pak podržel Honza Šeda, který chytil penaltu. Po ní jsme už věřili, že to udržíme do konce a odvezeme si vítězství. Jsem rád, že jsme neinkasovali, a i když v tom hrála roli chycená penalta, Teplice jsme do větších možností nepouštěli. Bylo to naše poslední podzimní utkání, takže nás to vítězství těší. Podzim ale jinak hodnotím smíšeně, protože jsme některé zápasy promrhali a byli v nich lehkovážnější. Cítím, že jsme mohli mít o pár bodů více."