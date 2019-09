Boleslav porazila Příbram 6:0 a vyrovnala nejvyšší výhru v sezoně

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi rozstříleli v devátém kole nejvyšší soutěže Příbram 6:0 a vyrovnali nejvyšší triumf v sezoně. Stejným poměrem rozdrtil Jablonec doma ve třetím kole Slovácko. O výhře svěřenců trenéra Jozefa Webera rozhodli po dvou gólech Muris Mešanovič, Pavel Bucha a Nikolaj Komličenko. Mladá Boleslav zvítězila doma i v pátém ligovém zápase v sezoně, naopak Příbram prohrála v ročníku i čtvrtý duel v lize, přičemž pokaždé vyšla gólově naprázdno.

Ve čtvrté minutě sklepl Komličenko ve vápně Fulnekův centr na Buchu, který ale přestřelil. Jednadvacetiletý záložník se neprosadil ani o chvíli později po přízemní střele v pádu.

V deváté minutě zastavil Komličenka v šestnáctce nedovoleně Kodr a rozhodčí Dubravský nařídil pokutový kop ve prospěch domácích. K penaltě se místo tradičního exekutora Komličenka postavil Mešanovič, který pátým ligovým gólem v sezoně otevřel skóre.

V 17. minutě našel Alvir ve vápně Zemana, jehož hlavičku brankář Šeda vyrazil na roh. Šeda si následně poradil i se Zemanovou tvrdou střelou.

Mladá Boleslav byla oproti hostům efektivnější a v 27. minutě přidala druhý gól. Hubínek přihrál do vápna na Buchu, který zakončil pod břevno.

Ve 34. minutě hlavičkoval Kodr po rohovém kopu pouze do Šedovy náruče. Před odchodem do šaten přidali domácí třetí branku. Budínský vrátil míč Komličenkovi a ruský kanonýr prostřelil gólmana Boháče.

Šest minut po změně stran se Komličenko obtočil kolem Treglera a zvýšil na čtyřbrankový rozdíl. Čtyřiadvacetiletý Komličenko se v pátém ligovém duelu v ročníku trefil posedmé a osamostatnil se v čele tabulky nejlepších střelců. Středočeši doma v lize počtvrté za sebou vsítili minimálně čtyři branky.

Vzápětí se domácí příznivci málem dočkali pátého zásahu, ale Budínského zakroucený přímý kop k tyči vytěsnil Boháč na roh. Pátá branka přišla v 63. minutě. Budínský odcentroval do vápna na Mešanoviče, jenž si zpracoval míč a v záklonu přesně zamířil mezi tři tyče.

Za deset minut předložil Mešanovič míč v šestnáctce volnému Buchovi, který stanovil konečný výsledek. Mladá Boleslav vstřelila v sedmi ligových zápasech už 21 branek a pyšní se nejlepší ofenzivou v soutěži. Doma v lize navíc nepodlehla Příbrami ani ve 14. utkání a celkově před vlastními diváky prohrála jediný z posledních 20 ligových duelů. Navíc má k dobru odložené utkání v Teplicích, které sehraje ve středu 18. září.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Jsem rád, že se nám utkání po reprezentační pauze povedlo, je to vždycky nevyzpytatelné. Vítězství krásné, góly krásné, ale průběh nebyl tak jednoznačný. Hlavně do 20. minuty se mi to utkání moc líbilo i ze strany Příbrami, nahoru dolů. Naše přednost byla jenom v tom, že my jsme ty akce dokázali zakončit gólem a Příbram ne, ale hráli velice aktivně, po zisku, byl to útok za útokem. Po druhém gólu hra malinko opadla. Zlomový byl třetí gól, pak to bylo pro Příbram složité. Narostla nám křídla a kluci mají nějakou kvalitu nahoře. Řešili jsme dobře ty situace, padly pěkné góly a z toho pramení ten výsledek, takže jsme spokojení."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Těžko se mi zápas hodnotí, protože jsme se připravovali na Mešanoviče s Komličenkem a Matějovského, který jim dává výborné balony a zásobuje je. V prvním poločase z naší strany nebyl herní projev špatný, ale Boleslav nás jednoznačně předčila v produktivitě. Čtyři šance, tři góly v prvním poločase. My nedáme ani do prázdné branky. Nedohráli jsme jedinou situaci ve vápně Boleslavi, kdy jsme se mohli dostat do kontaktu v první půli. Naše mladá obrana, která se teprve učí, tenhle zápas jednoznačně nezvládla. Chyb tam bylo strašně moc. Nechávali jsme obrovský prostor útočícím hráčům Boleslavi. Ve druhém poločase, kdy jsme si řekli, že nechceme dostat gól a být dál aktivní, jsme dostali rychlý gól a to rozhodlo. Pak se celá naše hra rozsypala a byla otázka, kolik gólů ještě dostaneme."

FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram 6:0 (3:0)

Branky: 10. z pen. a 63. Mešanovič, 27. a 73. Bucha, 44. a 51. Komličenko. Rozhodčí: Dubravský - Flimmel, Vlček. ŽK: Komličenko, Šeda, Fulnek - Dramé, Šimek, Soldát. Diváci: 2822.

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil (67. Pech), Fulnek - Bucha, Hubínek, Matějovský (76. Ewerton), Budínský - Mešanovič, Komličenko (79. Jiří Klíma). Trenér: Weber.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Polidar - Alvir, Voltr, Soldát, Kříž (46. Antwi), Zeman (46. Dramé) - Škoda (79. Stuparevič). Trenér: Nádvorník.