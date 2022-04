Boleslav porazila doma Budějovice 2:0 a zvítězila po třech kolech

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v domácím utkání 28. kola první ligy nad Českými Budějovicemi 2:0. Středočeši vyhráli v nejvyšší soutěži po třech zápasech a posunuli se na sedmé místo. Skóre zápasu otevřel v 31. minutě desátým gólem v sezoně Ewerton, ve druhé půli přidal další branku David Douděra.

Mladá Boleslav doma v lize nepodlehla Dynamu poosmé za sebou. Jihočeši naopak jako jediní nevyhráli v této ligové sezoně na hřišti soupeře ani ve 14. duelu a s šesti body tam jsou nejhorším týmem. V tabulce jim patří desáté místo.

Domácí začali utkání aktivněji a v 10. minutě požadovali odpískání penalty po zákroku Čoliče na Ladru, rozhodčí Krejsa jim však po konzultaci s videem nevyhověl. O devět minut později prověřil střelou z hranice pokutového území pozornost brankáře Šípoše pro změnu Ewerton.

Budějovice zahrozily v první půli ojediněle. Ve 24. minutě si naběhl na Van Burenův centr Mihálik, ale z malého vápna minul.

Po půl hodině hry Boleslav udeřila. Po zákroku na Douděru nechal rozhodčí výhodu, míče se ujal Ewerton a pronikl přes tři hráče až do pokutového území, kde poslal míč pod padajícím Šípošem do sítě. Brazilský ofenzivní hráč si desátým gólem v tomto ligovém ročníku upevnil pozici nejlepšího střelce týmu.

Na druhé straně mohl ještě do přestávky vyrovnat Van Buren, ale při svém úniku gólmana Šedu nepřekonal, a navíc mu rozhodčí zpětně odpískali ofsajd.

Budějovický trenér Horejš udělal do druhé půle dvě střídání a Jihočeši svého soupeře opticky zatlačili, k vyložené příležitosti se ale nepropracovali.

Domácí naopak v 77. minutě své vítězství pojistili. Na Matějovského přihrávku za obranu si naběhl Douděra a po pohotovém lobu oslavil šestou branku v této sezoně nejvyšší soutěže. Douděra skóroval ve čtvrtém ligovém utkání po sobě, do něhož nastoupil.

Autora druhého gólu vzápětí vystřídal Milan Škoda, který se vrátil po dvouměsíční pauze způsobené zraněním. Na souboj s jeho bratrem Michalem v dresu Českých Budějovic ale nedošlo. Hostující trenér Horejš ho stáhl ze hřiště o osm minut dříve.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Byl to pro nás důležitý zápas, abychom v dalším kole nejeli do Zlína z pozice týmu, který by oni mohli dostat pod sebe. To tam totiž v určité konstelaci hrozilo. Druhá věc také byla, že první šestka je nyní poměrně blízko. V defenzivě bylo proto naše krédo nechovat se naivně jako spoustu zápasů předtím. Obrana dnes dobře dostupovala a nedali jsme soupeři prostor. Až na závěr druhého poločasu, kdy nám docházely síly, jsme působili velmi dobře. Musím pochválit i brankáře Šedu, který vyřešil několik důležitých situací. Jsem rád i za Ewertona, který se trefil a za tu práci celý týden si to zasloužil. Byla to důležitá branka pro uklidnění celého mužstva."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Musím říct, že jsme tu neodehráli dobré utkání. Způsob hry, jaký jsme praktikovali v první půli, byl špatný. Místo toho, abychom hráli do útoku a snažili se soupeře přečíslit po straně, tam byla spousta zpětných přihrávek a nikam to nevedlo. V první půli jsme vůbec neohrozili branku soupeře a třešničkou na tom všem byl gól Ewertona. Nedostoupili jsme hráče na polovině, byli jsme u něj tři a pak Ewerton odvedl míč do až brány. Ve druhé půli nám pomohla střídaní, zlepšili jsme aktivitu, ale bylo tam ve finální fázi až moc nepřesností. Nevytvořili jsme si žádnou pořádnou šanci. Druhý gól, kdy nám po odkopu zaběhl hráč za obranu, to pak rozhodl. Boleslav dnes vyhrála zaslouženě. Nepředvedli jsme dobrý výkon."

FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0)

Branky: 31. Ewerton, 77. Douděra. Rozhodčí: Krejsa - Slavíček, Machač - Berka (video). ŽK: Smrž - Hora. Diváci: 1033.

Sestavy:

Ml. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž (90.+1 Stránský) - Douděra (80. Milan Škoda), Matějovský, Dancák (60. Skalák), Ewerton (90.+1 Mašek) - Ladra (60. Mužík). Trenér: Hoftych.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Konda (72. Hellebrand), Králik, Skovajsa - Hora (46. Čavoš), Valenta - Van Buren, Michal Škoda (72. Hais), Brandner (46. Penner) - Mihálik. Trenér: Horejš.