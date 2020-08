Boleslav podlehla Zlínu 1:3 a prohrála i podruhé v sezoně

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi prohráli i ve druhém utkání nové prvoligové sezony. Po debaklu 0:4 na hřišti Bohemians 1905 podlehli doma Zlínu 1:3. "Ševci" vedli v zápase 2. kola po trefě Petra Buchty, za domácí ještě do přestávky srovnal Alexej Tatajev. Vítězství hostů zařídil po změně stran Youba Dramé, pojistku přidal v závěru z penalty Tomáš Poznar.

Zlín, který v úvodním kole doma nestačil na Slovácko 1:2, poprvé zahrozil ve čtvrté minutě. Fantiš přihrál do vápna, ale Čanturišvili v ideální pozici ve vápně špatně zakončil.

V 18. minutě se "Ševci" dočkali, když se po Jiráčkově rohovém kopu prosadil hlavou Buchta a připsal si první ligový gól od března 2016. Zlín nadále hrozil z rohů, po dalším z nich hlavičkoval Fantiš těsně vedle.

Středočeši srovnali z jediné pořádné akce v úvodním dějství. Budínského přetažený rohový kop vrátil před branku Mazuch a Tatajev ve 32. minutě hlavou překonal Dostála.

Od druhé půli nastoupil v domácím týmu nově příchozí útočník Škoda, který v minulém ročníku působil v Příbrami. Výraznější moment však nezaznamenal.

Vedení si vzal zpět na svou stranu Zlín, když střídající Jawo našel v 53. minutě před brankou zakončujícího Dramého. Francouzský záložník oslavil první gól v české lize.

Vyrovnat mohl bývalý zlínský hráč Ikaunieks, jenže jeho střelu zblízka zastavil obránce Procházka. Následnou Budínského ránu zpoza šestnáctky vytáhl mimo tři tyče Dostál.

V 88. minutě fauloval domácí Fulnek ve vápně Cedidlu a nařízený pokutový kop proměnil hostující Poznar. Jednatřicetiletý útočník se z penalty prosadil i v předchozím kole proti Slovácku.

Zlín porazil Mladou Boleslav v nejvyšší soutěži po třech zápasech a venku v lize zvítězil po 13 utkáních. Mladá Boleslav prohrála čtvrtý ligový duel po sobě.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Hodnocení nebude kladné. Neprožíváme dobré období, teď se ukáže, jak se z toho dokážeme zvednout. Dnes není nás všechny za co pochválit. Mohli jsme se standardkou dostat zpátky do utkání, ale nelepí nám to, nevypadáme dobře ani běžecky. Máme 14 dní na to, abychom se vzpamatovali. Dnešní výkon není za co schovat, prohráli jsme naprosto zaslouženě po slabém výkonu."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Domácí prohráli venku a doma si už těžko mohli dovolit prohru, o to to utkání bylo těžší. Od začátku jsme hráli organizovaně, zkušeně, měli jsme i slušnou rozehrávku odzadu. Důležitý byl první gól, který jsme dali. Sice se to potom srovnalo, ale ve druhé půli hráči, kteří vstupovali na hřiště, přinesli kvalitu, rychlost, dravost a to o zápase rozhodlo. Naši střídající hráči nám obrovsky pomohli."

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 1:3 (1:1)

Branky: 32. Tatajev - 18. Buchta, 53. Dramé, 89. Poznar z pen. Rozhodčí: Houdek - Moláček, Vodrážka. ŽK: Fulnek - Conde, Poznar. Diváci: 1195 (limit 5102 osob na stadionu).

M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma (77. Douděra), Mazuch (58. Ikaunieks), Tatajev, Gabriel - Janošek (46. Škoda), Túlio (85. Kulhánek) - Zahustel, Budínský, Fulnek - Drchal (59. Mašek). Trenér: Weber.

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš (70. Janetzký), Conde, Jiráček (81. Hlinka), Matejov - Dramé (74. Cedidla), Poznar, Čanturišvili (46. Jawo). Trenér: Páník.