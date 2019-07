Boleslav otočila duel s Opavou, Slezané poprvé v sezoně prohráli

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi obrátili ve 3. kole první ligy duel s Opavou a zvítězili 4:1. Slezané šli do vedení zásluhou Reného Dediče, ale Středočeši do konce úvodního poločasu trefami Murise Mešanoviče a Pavla Buchy otočili skóre. Ve druhé půli přidali další branky Lukáš Budínský a Ladislav Takács. Opava po dvou výhrách 1:0 nad Českými Budějovicemi a Příbramí poprvé v sezoně prohrála.

"Moc gólů jsme v poslední době nestříleli, proto jsem rád, že jsme se dneska střelecky našli a že zapnuli jiní střelci než Komli (Nikolaj Komličenko), aby to mužstvo bylo nečitelnější a nebezpečnější," řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Hosté udeřili už ve třetí minutě. Zapalač od postranní čáry nacentroval do vápna na Dediče, který hlavičkou k tyči překonal brankáře Šedu. Pětadvacetiletý slovenský útočník navázal na vítěznou trefu z minulého utkání proti Příbrami.

V osmé minutě si domácí záložník Fulnek nezpracoval na hranici vápna centr, který opavský gólman Fendrich pouze proskočil. V 26. minutě Budínského dalekonosný přímý kop vytěsnil Fendrich na roh. O minutu později Takácsovu hlavičku doprostřed branky vytáhl Fendrich konečky prstů.

Ve 32. minutě se Weber odhodlal k dvojímu střídání a místo Fulneka s Hubínkem poslal do hry Mešanoviče s Matějovským. "Dvacet, pětadvacet minut byl soupeř rychlejší, agresivnější. Museli jsme do toho vstoupit nějakým střídám, i když to dělám nerad," vysvětlil změny Weber. Tři minuty po střídání propadl centr z pravé strany na Dediče, do jehož zakončení se včas vložil padající Takács.

O minutu později Slezané nevyužité příležitosti litovali o to víc. Komličenko prodloužil na Mešanoviče, který si balon posunul na levou nohu a zakroutil míč k tyči. Fendrich poprvé v ročníku inkasoval, jeho neprůstřelnost trvala 215 minut.

Hosté si ihned po rozehrání málem vzali vedení zpátky, ale Mondek střelou z šestnáctky Šedu nepřekonal. V 41. minutě přihrál Matějovský Buchovi, jenže ten na Fendricha nevyzrál. Pár vteřin před vypršením nastaveného času se mu to už ale povedlo. Komličenko posunul míč na Ladru, který ve středu vápna našel Buchu a jednadvacetiletý záložník se dočkal druhé ligové branky.

"Soupeř prostřídal, oživil to, podařilo se mu na rozdíl od nás dát z ničeho dvě branky. Ta do té šatny neměla padnout," uvedl opavský kouč Ivan Kopecký.

V 53. minutě vyrazil Fendrich Mešanovičův pokus a následná dorážka Matějovského skončila vysoko nad. V 57. minutě šel Mešanovič sám na brankáře, Fendrich ale včas vyběhl.

V 75. minutě se Mladá Boleslav prosadila potřetí, když Budínského přímý kop tečoval jeden z opavských hráčů, jenž tak nechtěně přeloboval Fendricha. O sedm minut později se po rohovém kopu prosadil hlavou kapitán Takács.

Na druhé straně se nepodařilo snížit Žídkovi přízemní střelou z vápna. Pátý gól domácích měl na kopačce Mešanovič, jenže zblízka zakončil vedle. Mladá Boleslav se tak jen těsně nepřiblížila domácí výhře 6:1 v loňském vzájemném zápase v lize.

Středočeši, které ve čtvrtek čeká odveta druhého předkola Evropské ligy na hřišti kazašského celku Ordabasy Šymkent, vyhráli také druhý domácí ligový duel v sezoně a částečně napravili prohru 0:3 s Bohemians 1905 z minulého kola. Doma nepodlehli Opavě ani ve třetím ligovém souboji a v posledních 18 soutěžních duelech před vlastními diváky našli jediného přemožitele.

"Dneska jsme to chtěli zvládnout, aby nám neujížděla liga. Jak je vidět, je to čím dál tím vyrovnanější. Opava sem dneska jela jako jeden z lídrů soutěže. Za mě je to cenný skalp," konstatoval Matějovský.

Slezané prohráli v lize po čtyřech utkáních. "Soupeř byl produktivnější a důraznější v šestnáctce, a to rozhodlo. Rozhodně jsme nepodali špatný výkon. Paradoxně bych řekl, že z těch dvou předešlých utkání to byl náš nejlepší výkon, ale soupeř nás potrestal po chybách a my jeho ne," prohlásil Kopecký.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Vítězství vypadá jednoznačně, ale asi jste všichni viděli, že tak jednoznačné nebylo. Ani se mi nechce mluvit o tom začátku, až se z toho vyspím, tak něco řeknu v kabině. Je takové období, kdy vám to tam nepadá, ale za mě trestuhodný začátek na Bohemce a dneska taky. Podceníme situaci s novým pravidlem, kdy soupeře necháme rozehrát po míči rozhodčího. Na to se musí reagovat dřív, naše chyba. To nás stálo lehkost v úvodu a na mužstvo padla deka. Dvacet, pětadvacet minut byl soupeř rychlejší, agresivnější. Museli jsme do toho vstoupit nějakým střídám, i když to dělám nerad. Jsem hrozně rád, že jsme ještě do pauzy ten výsledek otočili. Před pohárovou odvetou jsem hodně naštvaný, že jsme nevyužili šance v úvodu druhé půle, protože jsme si to utkání mohli udělat ještě příjemnější a mohli jsme dříve použít třetí střídání, které jsem se bál použít z pohledu toho, že to bylo 2:1 a uklidňující góly přišly až v závěru. Moc se o tom nemluvilo, ale moc gólů jsme v poslední době nestříleli, proto jsem rád, že jsme se dneska střelecky našli a že zapnuli jiní střelci než Komli (Komličenko), aby to mužstvo bylo nečitelnější a nebezpečnější. Proto jsem rád, že dali gól i jiní hráči a že jsme jich dali čtyři."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, dali jsme pěknou branku. Celý první poločas se nám vydařil, co se týče kombinace, přechodové fáze. Za stavu 1:0 jsme měli stoprocentní šanci Mondeka, bohužel jsme ji nevyužili. Soupeř prostřídal, oživil to, podařilo se mu na rozdíl od nás dát z ničeho dvě branky. Ta do šatny neměla padnout. Ve druhém poločase jsme dostali smolnou branku po teči, a to byla velká škoda, protože jsme opět měli tři situace, z kterých jsme mohli dát branku. Soupeř byl produktivnější a důraznější v šestnáctce, a to rozhodlo. Rozhodně jsme nepodali špatný výkon. Paradoxně bych řekl, že z těch dvou předešlých utkání to byl náš nejlepší výkon, ale soupeř nás potrestal po chybách a my jeho ne."

FK Mladá Boleslav - SFC Opava 4:1 (2:1)

Branky: 35. Mešanovič, 45.+1 Bucha, 75. Budínský, 82. Takács - 3. Dedič. Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová. ŽK: Hrabina, Simerský (oba Opava). Diváci: 2662.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek (32. Mešanovič), Hubínek (32. Matějovský), Budínský, Bucha, Ladra - Komličenko (85. Jakub Klíma). Trenér: Weber.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Řezníček (69. Bernadina), Žídek - Mondek (62. Stáňa), Jursa, Jurečka, Schaffartzik, Zapalač (46. Šulc) - Dedič. Trenér: Kopecký.