Uherské Hradiště - Fotbalisté Mladé Boleslavi v dnešním utkání 23. kola první ligy i v oslabení po vyloučení Alexeje Tatajeva remizovali 1:1 na hřišti Slovácka a udrželi jarní neporazitelnost. Domácí poslal do vedení Tomáš Zajíc, ale středočeský celek i v deseti zásluhou kapitána Tomáše Přikryla vyrovnal a připravil soupeři první remízu v sezoně.

Slovácko koučoval z lavičky asistent Michal Šmarda, neboť hlavní trenér Martin Svědík si odpykával první ze dvou zápasů, v nichž nesmí na lavičku. V hostujícím týmu měla premiéru stoperská dvojice složená z hostujících hráčů Hájek, Jugas a byla to právě obrana Boleslavi, která měla v úvodu plno starostí. "Zahráli si hodně, kluci. Celá obranná čtyřka byla dnes hodně vytížená," poznamenal trenér hostí Jozef Weber.

Domácí vstoupili do zápasu velmi aktivně a vytěžili z toho sérii rohových kopů. Po jednom z neměl v desáté minutě daleko k otevření skóre Daníček, ale z úhlu trefil pouze tyč. Do největší šance první půle se dostal ve 22. minutě domácí Navrátil, který dostal milimetrový pas z hloubi pole od Reinberka, ale tváří v tvář hostujícímu gólmanovi neuspěl. "Je to škoda, takové šance bychom měli dávat," posteskl si Michal Šmarda.

Boleslav měla problémy s kombinační hrou i protiútoky domácích a do větší ofenzivní aktivity dostala až v poslední čtvrthodině první půle. Do té doby velmi dobře bráněný Komličenko se snažil zblízka procpat míč za brankáře Trmala, ale neuspěl. Mimo šla i střela Ladry.

Také do druhé půle vtrhla s větší vervou domácí sestava a tentokrát už za to byla brzy odměněna. Reinberkův centr usměrnil k tyči Zajíc a otevřel tak skóre utkání. Pro Boleslav šlo o první inkasovanou branku po dvou předchozích zápasech s čistým kontem.

Středočeši ihned posílili ofenzívu Mešanovičem, což jim sice přineslo větší držení míče, ale také otevřenější obranu. Nejprve se o průnik snažil domácí Sadílek, avšak jeho pokus mířil mimo tyče. Stejně poté dvakrát dopadl i Navrátil.

Snahu Boleslavi o vyrovnání poté otupil střídající Tatajev, který během osmi minut na hřišti stihl dvakrát faulovat a po dvou žlutých kartách byl vyloučen. "Má v sobě hodně živelnosti, asi jsem ho na lavičce vybudil až moc," řekl Weber.

Hosté se přesto dočkali vyrovnání, když Buchův dlouhý centr propadl mezi stopery Slovácka a Přikryl jej poslal do branky. "Byla to ojedinělá akce, viděl jsem dva nabíhající hráče a věřil jsem, že jednoho najdu," popsal svoji asistenci Bucha. "Takový gól jsme si neměli nechat dát," dodal zklamaně Šmarda.

V posledním úseku zápasu už oslabení hosté rezignovali na útoky a bránili všemi silami perně vydřený bod. Před Šedou to hodně vřelo a rozhodnutí měla na kopačce nová posila Slovácka Filip Hološko, který dostal transferkartu až hodinu před zápasem.

Ráno proto ještě rénoval, ale na deset minut přece jen do utkání naskočil a hned mohl rozhodnout o vítězství. "Balon mi v šestnáctce moc vyskočil, měl jsem to na levačku, chtěl si to přehodit na pravačku a propálit to, ale trefil jsem obranný val soupeře," řekl Hološko.

Slovácko se nakonec kýženého gólu už nedočkalo a poprvé v sezoně remizovalo. Boleslav ani ve čtvrtém jarním duelu neprohrála a na kontě má dvě remízy a stejný počet výher.

Hlasy po utkání:

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, získávali jsme odražené míče, byly tam šance. Škoda, že Navrátil nedal svoji příležitost, pomohlo by to týmu i jemu osobně. I po přestávce jsme byli důraznější na míči a vyvrcholilo to vstřeleným gólem. Po vyloučení hostujícího hráče jsme inkasovali, což by se nemělo stávat. V závěru nám chyběla trpělivost, byly tam náznaky šancí, měl tam být lepší výběr místa v šestnáctce. Celkově jsme byli lepší, měli jsme vyhrát, jsme z toho zklamaní. Takový gól v naší přesilovce jsme si neměli nechat dát."

Jozef Weber (Mladá Boleslav): "Hodnotí se mi to dobře z toho pohledu, že jsme neprohráli. Ale jinak to bude hodnocení kritické, protože jsme hlavně v první půli nedrželi s domácími krok. Dravost domácích byla větší, měli tam víc důrazu, dostali jsme gól. Po vyloučení přišla jediná část utkání, s kterou mohu být spokojen, vyrovnali jsme, ale dopředu jsme toho moc nepředvedli. Je to upachtěný bod, ale moc si ho ceníme na těžké půdě s těžkým soupeřem."

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0).

Branka: 49. Zajíc - 77. Přikryl.. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Dresler. Žluté karty: Reinberk - Fulnek, Hájek, Přikryl, Hubínek, Tatajev. ČK. 74. Tatajev. Diváci: 3419.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Sadílek (80. Hološko), Daníček - Navrátil, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Trenér: Šmarda.

Mladá Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek - Takács (66. Tatajev), Hubínek - Přikryl, Bucha (83. Wiesner), Ladra (52. Mešanovič) - Komličenko. Trenér: Weber.