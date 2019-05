Boleslav doma zkusí otočit finále skupiny o Evropu se Zlínem

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v pátečním odvetném finále prvoligové nadstavbové skupiny o Evropu přivítají Zlín a pokusí se napravit úvodní porážku 1:3. Vítěz finále si zahraje kvalifikační utkání o Evropskou ligu s pátým týmem skupiny o titul, kterým bude Liberec, nebo Ostrava.

Boleslavští minulý pátek zápas ve Zlíně překvapivě nezvládli a výrazně si zkomplikovali boj o poháry. Domácím zařídil poločasové vedení Tomáš Poznar z penalty a těsně po změně stran zvýraznil náskok Petr Jiráček. Za hosty sice snížil Muris Mešanovič, ale Poznar svou druhou trefou přiblížil "Ševce" k postupu.

"V žádném případě nebudeme skládat zbraně. Půjdeme do toho s odhodláním, že to doma můžeme zvládnout. Dokázali jsme tady odehrát spoustu zápasů ve vysoké kvalitě s dobrým výsledkem. Budu věřit, že se to povede i teď a dostaneme se do finále," řekl boleslavský kapitán Marek Matějovský.

Úvodní duel se nepovedl nejlepšímu ligovému střelci Nikolaji Komličenkovi, od kterého kouč Jozef Weber v pátek očekává zlepšení a ideálně rozšíření aktuální bilance 27 branek. "Všichni jsme viděli, že Komličenko podal i lepší výkony. Ale je to náš klíčový hráč, tak snad mu to doma sedne lépe," podotkl Weber.

Zlín před nadstavbou odvolal trenéra Romana Pivarníka a jeho nástupce Jan Kameník s týmem nejprve vyřadil Olomouc a teď je blízko skalpu dalšího favorita. Hosté však před odvetou v Boleslavi zůstávají obezřetní.

"Očekávám od domácích snahu dát brzy gól a dostat nás pod tlak. Chystáme se na to a budeme to chtít eliminovat. Chceme být v zápase aktivní, nejedeme jen bránit výsledek. Pokud dáme gól, naše šance na postup poroste, ale to ukáže až samotný zápas," uvedl Kameník.

"Pohárová matematika se vstřelenými góly venku je trošičku šílená. Nám to minule proti Olomouci pomohlo, ale chtěli jsme se toho vyvarovat. Trošku nás to mrzí, ale 3:1 je do odvety celkem dobrý výsledek," doplnil zlínský kapitán Jiráček.

Páteční utkání na Městském stadionu v Mladé Boleslavi má výkop v 18:00.