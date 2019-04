Tripolis - Týdenní boje v Libyi nepřežilo 75 lidí a přes 320 lidí bylo zraněno. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž je mezi mrtvými sedm civilistů. K Tripolisu se minulý týden vydala armáda polního maršála Chalífy Haftara, která dosud působila hlavně na východě země. Z domovů uprchly tisíce lidí.

Libyjské sdělovací prostředky hovoří o bombardování i hustě obydlených oblastí, útocích na sanitky, přerušování elektřiny a o civilistech uvízlých na bojové linii. WHO upozornila, že lidé používají znečištěnou vodu a že hrozí riziko rozšíření infekcí.

Saíd Džaafar Husajn, který zastupuje WHO v Libyi, řekl, že jeho organizace dodala nemocnicím soupravy k ošetření zraněných. "Zatím před boji uprchlo 6000 lidí, ale WHO má záložní plán pro případ, že budou prchat další tisíce nebo stovky tisíc," sdělil. Podle Reuters už domovy opustilo 9500 lidí.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) upozornil, že nejtěžší boje jsou v místech Ajn Zára a Svání na jižním okraji Tripolisu a že tam rostou obavy o osud civilistů. Podle OCHA bylo zasaženo sedm sanitek. Poškozena je také rozvodná síť elektřiny, takže bez proudu jsou lokality jižně od metropole.

Na agentury, které se starají o evakuaci, se obrací stále další rodiny, avšak záchranáři nejsou schopni uspokojit všechny.

Šéf libyjské státní ropné společnosti NOC Mustafá Sanalla dnes upozornil, že budou-li boje pokračovat, výrazně to poškodí ropnou produkci. Ropný trh už na libyjské boje reagoval zvýšením cen suroviny. Sanalla v rozhovoru s Financial Times požádal světové společenství, aby pomohlo konflikt ukončit.

"Myslím, že situace může být mnohem horší, než tomu bylo v roce 2011 (kdy byl svržen Muammar Kaddáfí), vzhledem k rozsahu sil, jež jsou do bojů zapojeny nyní. Pokud se problém nevyřeší rychle, ovlivní to naše operace a brzy nebudeme schopni těžit ropu ani plyn," sdělil Sanalla. Ten v minulých letech usiloval o to, aby si NOC zachovala nezávislost na jednotlivých frakcích, které v Libyi působí od roku 2011 a bojují mezi sebou o kontrolu nad územím.

Sanalla poukazuje na to, že je pro Libyi zásadní, aby byl její hlavní zdroj příjmů nezávislý, nemá-li se Libye jako stát zhroutit. "NOC je jako lepidlo, které Libyi stmeluje. Já sídlím v Tripolisu, ale operujeme od západu po východ a od severu na jih. NOC musí zůstat nezávislá a mezinárodní komunita v tom hraje svou roli," řekl Sanalla.