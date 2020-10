Boje o Náhorní Karabach pokračují pátým dnem

Jerevan/Baku - Boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami u Náhorního Karabachu pokračují pátým dnem. Baku podle ruských agentur tvrdí, že arménské jednotky utrpěly silné ztráty, Jerevan hovoří o "stabilně napjaté" situaci na frontě a pokračující střelbě během uplynulé noci. Obě strany zůstávají podle agentury AFP hluché k novým výzvám, aby ukončily boje.

"V noci v oblasti konfliktu zůstalo relativně stabilní napětí. V různých částech (fronty) pokračovaly přestřelky z ručních zbraní a děl," uvedla mluvčí arménského ministerstva obrany Šušan Stepanjanová podle agentury TASS. Nepřítel ve snaze zlepšit své postavení se snažil o přeskupení a přesuny sil, které obránci odhalovali a zneškodňovali, dodala.

Náhorní Karabach, ovládaný arménskými separatisty, podle agentury Interfax hlásí 104 zabitých vojáků. V zatemnělé metropoli Stěpanakertu, vzdálené asi 20 kilometrů od fronty, byly v noci na dnešek podle zpravodaje AFP slyšet dvě exploze.

Místní armáda oznámila, že dnes sestřelila ázerbájdžánský vojenský vrtulník, který se zřítil na území sousedního Íránu. "Bohužel takové případy jsou nevyhnutelné, protože se boje odehrávají velice blízko u íránských hranic," uvedla armáda. Tato informace nebyla dosud potvrzena z jiných zdrojů.

Ázerbájdžánské ministerstvo obrany podle listu Kommersant tvrdí, že "nepřítel utrpěl značné ztráty" a musel se stáhnout z dřívějších pozic po celé frontě. Baku také uvádí, že během uplynulé noci ázerbájdžánské jednotky zasadily "drtivé dělostřelecké údery pozicím ozbrojených sil Arménie".

Ázerbájdžánská generální prokuratura dnes podle agentury Reuters uvedla, že při arménském ostřelování města Terter byl dnes ráno zabit civilista a těžce poškozeno nádraží.

Prezidenti Francie a Ruska ve středu opět vyzvali znepřátelené strany k ukončení bojů a obnovení diplomatických jednání. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev ale podle Kommersantu prohlásil, že je nutné obnovit územní celistvost země a že boje skončí až poté, co se arménská vojska zcela stáhnou z regionu. Ve výzvách k jednání nevidí žádný smysl, protože dosavadní rozhovory byly bezvýsledné. Prezident mezinárodně neuznávaného Náhorního Karabachu Araik Arutjunjan vyzval k přípravě na dlouhou válku. Arménie obviňuje Turecko ze zapojení do konfliktu na ázerbájdžánské straně, Ankara to popírá.

Boje propukly v neděli ráno a jsou označovány za nejhorší od 90. let minulého století. Vyžádaly si již desítky mrtvých, včetně civilistů. Baku i Jerevan přistoupily k mobilizaci záloh a vzájemně se obvinily z útoků. Arménie v úterý uvedla, že její bitevní letoun Su-25 sestřelila turecká stíhačka F-16, což vzápětí popřela Ankara a Baku.

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - panuje mezi Arménií a Ázerbájdžánem dlouhodobě. Ozbrojený konflikt vypukl v roce 1988 ještě za existence Sovětského svazu a Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si podle odhadů vyžádala na 30.000 mrtvých a jejímž výsledkem byly statisíce uprchlíků. V současné době se enkláva a přilehlý Lačinský koridor, vedoucí do Arménie, nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie, zatímco Ázerbájdžán považuje území za okupované.

