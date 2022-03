Boje na Ukrajině si vyžádaly život amerického novináře

Kyjev - Život amerického reportéra a zranění jeho kolegy si podle ukrajinské policie i ministerstva vnitra vyžádal útok ruských sil ve městě Irpiň u Kyjeva. Podle ukrajinských médií je obětí útoku padesátiletý Američan Brent Renaud, který v minulosti jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu. Policie nejprve uvedla, že Renaud byl novinářem listu The New York Times (NYT). Prestižní americký deník to ale později popřel. Reportér pro něj pracoval jen v minulosti.

Nedorozumění vzniklo kvůli tomu, že Renaud u sebe podle fotografií zveřejněných ukrajinskými médii měl novinářskou průkazku s nápisem The New York Times. Ta byla ale podle NYT vydaná už před mnoha lety.

Italská novinářka Annalisa Camilliová na twitteru zveřejnila video, na němž Renaudův kolega Juan Arredondo - zatímco je v nemocnici ošetřován - popisuje, jak se útok odehrál. "Překročili jsme první most v Irpini, chystali jsme se natáčet odcházející uprchlíky. Nastoupili jsme do auta, někdo se nabídl, že nás vezme k druhému mostu. Projeli jsme kontrolní stanoviště a začali na nás střílet," uvedl americký novinář.

Řidič auto otočil a snažil se odjet, střelba ale pokračovala. "Můj kamarád Brent Renaud byl střelen a zůstal tam," poznamenal s tím, že neví, jak na tom Renaud je. Byl ale zasažen do krku, uvedl Arredondo. Ukrajinská média zveřejnila fotografie Renaudova pasu i údajný snímek jeho těla po útoku.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan v první reakci uvedl, že se o věci bude snažit zjistit více a bude ji konzultovat se spojenci. Na základě toho USA "vyvodí příslušné důsledky".

Deník The New York Times vyjádřil lítost na úmrtím "talentovaného filmaře", který do tohoto média opakovaně přispíval. Naposledy v roce 2015. Renaud v minulosti pracoval i pro televizní stanice HBO či NBC.