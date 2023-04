Boj za svobodu nelze vyhrát zčásti, řekl ve Varšavě prezident Zelenskyj

Varšava - Boj o svobodu nelze vyhrát jen částečně, vítězství ale není daleko, prohlásil večer ve Varšavě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil, že každá vítězná bitva Ukrajinců ve válce proti ruské agresi chrání i nezávislost Polska. "Na Polsko se vždy můžete spoléhat," slíbil Zelenského hostitel, polský prezident Andrzej Duda. Ruskou agresi a oběti již déle než rok trvající války označil za důsledek dřívější západní politiky ústupků vůči Rusku.

"Společně posíláme jasný vzkaz do Moskvy, do Kremlu: Nepovede se vám nás rozhádat. Nepovede se vám nás rozdělit. Nikdy více!", zdůraznil Duda před davem lidí před Královským zámkem v centru Varšavy, kde se oba prezidenti večer znovu setkali. "Rusko nevyhraje nad Evropou, když Ukrajinec a Polák stojí bok po boku," prohlásil Zelenskyj, který ve Varšavě opakovaně děkoval Polsku a Polákům za podporu ve válce proti Rusku a za přijetí ukrajinských uprchlíků.

Ukrajinský prezident naznačil, že Polsko by mohlo pomoci vytvořit koalici západních států, která by jeho zemi dodala bojové letouny, podobně jako Varšava již přispěla k zahájení dodávek moderních západních tanků.

Zelenskyj již po uvítání v prezidentském paláci uvedl, že jeho návštěva je gestem vděčnosti. Ukrajina od loňského února čelí ruské vojenské agresi a Polsko patří ke státům, které napadenou zemi nejvíce podporují. Duda po jednání řekl, že Polsko poslalo na Ukrajinu čtyři stíhací letouny MiG-29, další čtyři kusy tam směřují a Varšava je připravena poskytnout ukrajinskému letectvu ještě dalších šest letadel, která se nyní připravují.

"Předpokládáme, že by mohly být předány poměrně brzy," uvedl na společné tiskové konferenci polský prezident, podle něhož tak Polsko Ukrajině může nyní celkem předat 14 letounů MiG-29. Varšava v březnu oznámila, že předá Ukrajině čtyři bojové letouny MiG-29, stejný počet stíhaček tohoto typu předalo Kyjevu i Slovensko. Polský prezident dnes podle agentury Reuters dále uvedl, že Polsko usiluje o získání dodatečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu na červencovém summitu NATO v litevském Vilniusu, které mají posílit vojenský potenciál země.

"Moje návštěva Polska je gestem vděčnosti. Děláte pro Ukrajinu všechno možné, posilujete nás na bojišti. Děkuji vám za podporu našeho členství v Evropské unii," řekl později Zelenskyj podle polských médií, přičemž rovněž Dudovi děkoval za polskou podporu pro vstup Ukrajiny do NATO.

Podle úřadu polského prezidenta spolu oba státníci jednali mimo jiné o tom, jak udržet jednotu a podporu Západu pro Ukrajinu a dotkli se rovněž ekonomických nebo historických témat, napsal polský server Onet. Zelenskyj obdržel od Dudy nejstarší a nejvyšší polské vyznamenání, takzvaný Řád bílé orlice. Podle kanceláře polského prezidenta ho získal za zásluhy o prohloubení polsko-ukrajinských vztahů, službu bezpečnosti nebo ochraně lidských práv. "Neopustil jste Ukrajinu ani své krajany. Jste vzorem vůdcovství," řekl Duda při ceremonii.

Oficiální návštěva ukrajinského prezidentského páru v Polsku začala před polednem slavnostním uvítáním na nádvoří prezidentského paláce prezidentem Dudou a první dámou Agatou Kornhauserovou-Dudovou. Zatímco polský prezident a první dámy obou zemí byli oblečeni ve formálních šatech, ukrajinský prezident měl na sobě svou typickou tmavou mikinu a khaki kalhoty.

Zelenskyj také jednal s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a setkal se s s ukrajinskými uprchlíky a polskými podnikateli, jež by se mohli podílet na obnově Ukrajiny. Po jednání se polským premiérem přislíbil vyřešit problém polských rolníků, znepokojených dovozem ukrajinského obilí. Premiérova kancelář ohlásila uzavření dohod o spolupráci při poválečné rekonstrukci Ukrajiny, při výrobě tankové munice a také to, že Ukrajina nakoupí u polských zbrojovek další zbraně, mimo jiné obrněné transportéry, samohybné minomety a protiletadlové řízené střely.

Polsko patří k zemím, které nejvíce podporují Ukrajince čelící už více než rok ruské agresi. Pomáhá jim vojensky a slouží také jako logistické centrum pro dopravu vojenského materiálu na Ukrajinu. Tato země rovněž přijala v absolutních číslech nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků, za posledních 13 měsíců více než milion, napsala agentura Reuters.

Zelenskyj od vpádu ruských vojsk do své vlasti loni v únoru cestuje do zahraničí jen zřídka. Současná návštěva Polska je pro něj třetím výjezdem za hranice od začátku ruské invaze a zároveň je první oficiální návštěvou Polska, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Zelenskyj dříve sousední zemi navštívil krátce při své loňské cestě do Washingtonu a letos v únoru při cestě do Londýna, Paříže a Bruselu. Agentura AP mimo jiné upozornila na fakt, že ukrajinského prezidenta při návštěvě sousední země doprovází jeho žena Olena Zelenská. Od začátku ruské invaze první pár Ukrajiny do zahraničí cestoval samostatně.