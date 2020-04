Boj proti koronaviru nesmí být podle šéfa OSN záminkou k represím

New York - Generální tajemník OSN António Guterres upozornil na to, že některé země mohou boje proti koronaviru využít k zavedení represivních opatření, která s pandemií nemoci covid-19 nemají nic společného. V dnes zveřejněném poselství řekl, že hrozí krize co dodržování lidských práv.

Podle Guterrese koronavirus samotný nikoho nediskriminuje, zato jeho dopady ano. "Vidíme nepoměrný dopad na různá společenství lidí, vzestup nenávistných projevů, cílení na zranitelné skupiny a nebezpečí přehnaně tvrdých reakcí podkopávajících úsilí zdravotníků," řekl šéf OSN.

"Na pozadí narůstajícího etno-nacionalismu, populismu, autoritářství a potlačování lidských práv v některých zemích může být současná krize záminkou k přijetí represivních opatření k účelům, které se pandemií nesouvisejí," varoval Guterres, žádnou konkrétní zemi ale nezmínil. "To je nepřijatelné," dodal.

Generální tajemník připomíná vládám jednotlivých zemí, že kriticky důležité je zachování prostoru pro občanskou společnost a svobodu tisku. "Nejlepší odpověď je taková, když se přiměřeně reaguje na stávající hrozby a zároveň jsou dodržována lidská práva a princip právního státu," vzkázal Guterres. "Při všem, co děláme, nikdy nezapomeňme, že hrozbou je virus, ne člověk," prohlásil.

Koronavirem se doposud podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo asi 2,63 milionu lidí na světě, přes 183.420 pacientů kvůli komplikacím doprovázejícím infekci zemřelo. Ekonomická aktivita ve velké části světa se prakticky zastavila a miliony lidí mají nařízeno, aby zůstaly doma, a pomohly tak zabránit šíření nákazy. Mezinárodní měnový fond předpověděl, že za takové situace se svět blíží k nejhoršímu ekonomickému propadu od dob velké hospodářské krize ze 30. let minulého století.