Washington - Boj o většinu v americkém Senátu je stále nerozhodný, i když šance republikánů na ovládnutí této komory jsou výrazně vyšší. Podle odhadu agentury AP obhájil po těsném klání ve státě Michigan své křeslo dosavadní demokratický senátor Gary Peters. Podle listu The New York Times jsou tak nyní jasná jména 48 demokratických a 48 republikánských senátorů. Dosud mají v Senátu většinu republikáni.

Demokrat Peters podle odhadů nakonec porazil republikánského vyzyvatele Johna Jamese. Republikáni, kterým se od 70. let minulého století podařilo v Michiganu získat senátorské křeslo jen jedinkrát, na zvolení černošského podnikatele a veterána války v Iráku Jamese vynaložili přitom podle AP značnou finanční částku.

Republikáni měli dosud v Senátu většinu 53 křesel. Demokraté měli 45 senátorů, přičemž spolu s nimi hlasovali i dva nezávislí - Angus King ze státu Maine a Bernie Sanders z Vermontu. Nejasný je nyní výsledek hlasování čtyř soubojů o senátorská křesla, která nyní drží republikáni.

Kromě Severní Karolíny a Aljašky se nerozhodlo ani o dvou senátorech za Georgii. V jednom případě přitom bude jméno známé až v lednu. V úterních volbách se totiž žádnému z kandidátů nepodařilo získat většinu, a bude se tak muset konat druhé kolo. Ve zbylých třech případech zatím vedou republikáni.

Pro vítěze prezidentské volby je většina v Senátu zásadní. Hlava státu s jeho souhlasem jmenuje a odvolává ministry a vysoké státní úředníky a senát může zbrzdit nebo naopak urychlit agendu Bílého domu.

Pokud by prezidentské volby vyhrál Joe Biden, postačila by Demokratické straně k většině v Senátu jen polovina křesel, tedy 50 mandátů. V případě nerozhodného stavu při hlasování by totiž do hry vstoupil jinak nehlasující viceprezident, který je z titulu funkce předsedou Senátu.