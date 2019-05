Boj o finále Stanleyova poháru startuje v noci na pátek v Bostonu

Ilustrační foto - Hokejisté Bostonu se radují z vítězství v rozhodujícím utkáná prvního kola play off NHL s Torontem, třetí zleva David Pastrňák.

Ilustrační foto - Hokejisté Bostonu se radují z vítězství v rozhodujícím utkáná prvního kola play off NHL s Torontem, třetí zleva David Pastrňák. ČTK/AP/Charles Krupa

Praha - Zápasem mezi nejlepšími dvěma týmy Východní konference Bostonem a Carolinou začne v noci na pátek SELČ boj o finále Stanleyova poháru. Na Západě odstartuje série po středečním postupu San Jose přes Colorado až v noci na neděli a Sharks vyzvou St. Louis.

Ve hře o Stanleyův pohár je šestice českých hokejistů. Slavná trofej, s kterou loni po triumfu Washingtonu slavili i Michal Kempný a Jakub Vrána, nezavítá v létě do Česka jen v případě vítězství St. Louis.

V dresu Bostonu útočí na Stanley Cup útočníci David Krejčí a David Pastrňák. Krejčí jako jediný z letošních kandidátů už prsten za vítězství v nejlepší lize světa má, s Bruins se radoval z úspěchu v roce 2011.

V dresu Caroliny bude i údernému českému duu čelit brankář Petr Mrázek, pokud bude připravený po zranění z druhého utkání 2. kola proti New York Islanders. Hurricanes nakonec i bez něj sérii ovládli 4:0.

San Jose táhne kanonýr Tomáš Hertl a v týmu je i další útočník Lukáš Radil, který nastoupil v play off jen v šesti ze 14 duelů Sharks. Zbytek strávil na tribuně. Mimo hru je od poloviny března obránce San Jose Radim Šimek, který si přetrhal vazy v koleně.

V případě triumfu San Jose by Šimek mezi držiteli trofeje nechyběl, protože v sezoně NHL sehrál 41 zápasů. Tedy přesně polovinu v základní části, která je nutná k tomu, aby jeho jméno na poháru nechybělo. Radil má na kontě z dlouhodobé části jen 36 utkání a musel by nastoupit alespoň v jednom finálovém utkání, aby byl řazen mezi vítěze. V opačném případě by mezi šampiony oficiálně nepatřil stejně jako loni obránce Jakub Jeřábek ve Washingtonu.

Teoreticky by se mohly řady českých kandidátů na zisk Stanleyova poháru ještě rozšířit. Na farmě Caroliny v Charlotte hraje útočník Martin Nečas, jehož čeká v AHL finále Východní konference v boji o Calderův pohár proti Toronto Marlies.

V záložním týmu Bostonu v Providence hráli obránce Jakub Zbořil a brankář Daniel Vladař, na farmě Sharks v týmu San Jose Barracuda chytal gólman Josef Kořenář. V záložním týmu St. Louis v San Antoniu působili útočník Adam Musil a obránce Jakub Jeřábek, který byl v přípravě české reprezentace před světovým šampionátem, ale nakonec se do nominace nedostal.

O postupujících do finále Stanleyova poháru bude jasno nejdříve v sobotu 18. května ráno SELČ a nejpozději v pátek 24. května. San Jose i St. Louis útočí na premiérový triumf v klubové historii. Boston získal Stanley Cup už šestkrát (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011) a Carolina se radovala v roce 2006.

Program semifinále play off NHL: Pátek 10. května: Východní konference - 1. zápas: 02:00 Boston - Carolina. Neděle 12. května: Západní konference - 1. zápas: 02:00 San Jose - St. Louis. Východní konference - 2. zápas: 21:00 Boston - Carolina. Úterý 14. května: Západní konference - 2. zápas: 03:00 San Jose - St. Louis. Středa 15. května: Východní konference - 3. zápas: 02:00 Carolina - Boston. Čtvrtek 16. května: Západní konference - 3. zápas: 02:00 St. Louis - San Jose. Pátek 17. května: Východní konference - 4. zápas: 02:00 Carolina - Boston. Sobota 18. května: Západní konference - 4. zápas: 02:00 St. Louis - San Jose. Neděle 19. května: Východní konference - případný 5. zápas: 01:15 Boston - Carolina. Západní konference - případný 5. zápas: 21:00 San Jose - St. Louis. Úterý 21. května: Východní konference - případný 6. zápas: 02:00 Carolina - Boston. Středa 22. května: Západní konference - případný 6. zápas: 02:00 St. Louis - San Jose. Čtvrtek 23. května: Východní konference - případný 7. zápas: 02:00 Boston - Carolina. Pátek 24. května: Západní konference - případný 7. zápas: 03:00 San Jose - St. Louis.