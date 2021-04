Boj o extraligu začala lépe Jihlava, vyhrála v Kladně

Kladno - Hokejisté Jihlavy vstoupili úspěšně do finálové sérii první ligy, na ledě Kladna vyhráli 4:3 v prodloužení. Zápas rozhodl v čase 61:24 útočník Peter Lichanec. Dukla si připsala osmou výhru v řadě od doby, kdy začala čtvrtfinálový obrat s Litoměřicemi za stavu 1:3 na zápasy. Série na čtyři výhry, jejíž vítěz si zajistí právo účasti v příštím ročníku extraligy, pokračuje v neděli od 18:00 opět v Kladně, které se snaží o návrat mezi elitu po loňském sestupu. Dukla hrála v nejvyšší soutěži naposledy v sezoně 2017/18.

Devětačtyřicetiletý hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr, který 7. dubna odstoupil už v první třetině posledního čtvrtého semifinálového duelu na ledě Poruby, v utkání nechyběl, ale odnesl si z něj tentokrát krvavý šrám v obličeji.

Kladno mělo sice v úvodní třetině převahu, ale gólově ji nevyjádřilo. Nejvíce problémů nadělala brankáři Žukovovi v 7. minutě Jágrova střela. Dukla se ubránila i při Marešově vyloučení a v čase 15:12 sama udeřila. Miklišovu rozehrávku zachytil na útočné modré Vítězslav Brož a z levého kruhu přes bránícího kladenského obránce prostřelil Košarišťana.V 17. minutě vrazil Pitule na mantinel tvrdě Strejčka a dostal trest na pět minu a do konce utkání.

Rytíři se ale v dlouhém oslabení ubránili. Potom domácí odolali i při Fryeově trestu a sami využili Havránkova vyloučení k vyrovnání. Ve 32. minutě Račuk vyhrál vhazování a kombinaci Marosze a Melky sám úspěšně zakončil. Hned vzápětí mohl otočit stav Marosz, ale nepodařilo se mu trefit opět odkrytou branku Dukly.

Necelé dvě minuty po vyrovnání domácí přeci jen překlopili vedení na svou stranu. V přečíslení proměnil Jelínkovu přihrávku Machač. Jihlava odpověděla v 37. minutě, kdy Čachotský našel Havránka, který poslal puk za ležícího Košarišťana. V otočce skóre zabránila Illéšovi tyčka.

Rytířům pomohla do opětovného vedení ve 47. minutě početní výhoda. Plekanec si vyměnil puk s Fryem a z pravého kruhu prostřeli Žukova na lapačku. Za tři minuty byl stav opět vyrovnaný, protože obránce Strejček se trefil bekhendem přesně k levé tyči Košarišťanovy branky. V 55. minutě mohl vrátit Kladnu vedení Kubík, ale Žukov jeho šanci kryl. Prodloužení neodvrátil ani Račuk. Nastavení ukončil po 84 sekundách střelou z levého kruhu Lichanec.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Náš problém byl, že jsme měli špatný vstup do zápasu, tak jako vlastně celé play off. Nějak se nám to nedaří nabudit, abychom si získali nějaký náskok. I když jsme se v průběhu utkání zlepšovali a dostali jsme se dvakrát do vedení, tak jsme to bohužel po chybách ztratili. V prodloužení jsme neproměnili znovu vyloženou šanci a hned z protiútoku jsme dostali rozhodující gól."

Viktor Ujčík (Jihlava): "Kladno jen potvrdilo, jak je to vynikají a silný tým, který je bojovný a hraje na krev. Ač se mu do téhle doby nějakým způsobem nedařily přesilovky, tak zase jeho hráči ukázali, že za to v pravý čas umí vzít. My jsme se těma jejich přesilovkami dostali do ztráty, ale kluci v sobě vždycky našli sílu a dokázali se zase vrátit do zápasu. Já si myslím, že za tu bojovnost a nasazení jsme dostali dar, že jsme zápas vyhráli. Měli jsme ještě nějakou spojnici, nastřelenou tyčku, ale jinak máme do zítra nad spoustou věcí přemýšlet. Místy to byl fičák, ale nemusí vždycky vyhrát lepší tým. Je to prostě play off a my jsme dneska ukázali srdce a to rozhodlo."