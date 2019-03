Hradec Králové - Hokejisté Plzně vyhráli ve 49. kole extraligy na ledě Hradce Králové 2:1 a úspěšně zvládli souboj o druhé místo tabulky. Utkání rozhodl ve 44. minutě Jan Eberle, který hrál 500. utkání v nejvyšší soutěži.

První třetina byla jednoznačně v režii domácích. Hradec byl výrazně aktivnější, hosté měli během první části jediný náznak šance. Mountfield zkoušel pokořit gólmana Frodla prakticky bez přestávky. Hned ve druhé minutě měl dvě šance, jenže Radovan Pavlík pálil vedle a po pokusu jeho jmenovce Filipa Frodl nakonec našel puk pod tělem.

Ještě větší možnosti měli Hradečtí v dalším průběhu. V 5. minutě dostal Kukumebrg přihrávku před odkrytou branku, ale netrefil. O osm minut později jeli domácí tři na jednoho, jenže Smoleňák akci nezvládl. Aby toho nebylo málo, mohl domácí poslat do vedení Filip Pavlík, zblízka však trefil Frodla.

Druhá část už byla o něčem jiném. Hosté vyrovnali hru a byli mnohem nebezpečnější. Přesto mohl jít do vedení Hradec. Radovan Pavlík se vysmýkl obraně, jel sám na Frodla, ale kvůli atakování už nestačil dobře zakončit. Na druhé straně měl podobnou šanci Indrák, jehož bekhendový pokus lapil Maxwell.

Přes tento neúspěch se Plzeň dostala do vedení. Ve 34. minutě zvládla perfektně přesilovku, skórovala už po osmi vteřinách. Trefil se americký obránce Allen, jenž dostal přihrávku mezi kruhy. Mountfield mohl vzápětí vyrovnat. Cibulskis ani Smoleňák si na ale Frodla nepřišli.

Hradec dokázal překonat hostujícího gólmana až ve třetí části. Ve 42. minutě vyrovnal lotyšský obránce Cibulskis, jenž se trefil přesně k levé tyči. Pro Hradec to byla vzpruha, jež ale brzy skončila. Plzeňská reakce přišla o dvě minuty později. Eberle překonal Maxwella ranou po ledě. Bitva však nebyla rozhodnutá, Mountfield se tlačil za vyrovnáním, Frodl ale chytal výborně. Hradci se už vyrovnat nepodařilo a v tabulce klesl na čtvrté místo.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Na rozdíl od Plzně jsme si bohužel nepomohli přesilovkami, které jsme měly v první třetině. Hosté poté měli jednu a hned ji využili po osmi vteřinách. To je rozdíl, který nás, bohužel, sráží. Za stavu 1:1 bychom poté měli hrát jinak. Začali jsme vymýšlet v obranném pásmu, a proto jsme inkasovali. Pak už jsme neměli síly něco s výsledkem udělat. Šance jsme měli, ale Plzeň byla efektivnější, proto zaslouženě vyhrála."

Ladislav Čihák (Plzeň): "První třetina vyzněla jasně pro Hradec. Jen díky Dominiku Frodlovi jsme udrželi stav 0:0. Věděli jsme, že soupeř bude ofenzivní, že to bude jiný zápas než naposledy s Olomoucí. Hradec nás prověřil v defenzivě, to jsme potřebovali. Po první třetině jsme si řekli v kabině, že nesmíme takhle propadat, že nesmíme bláznivě útočit a hrát i dozadu. Postupně se to zlepšovalo, pomohli jsme si přesilovkou. V defenzivě jsme se postupně zlepšovali a přes tlak, co měli domácí, jsme to relativně slušně dokázali odbránit. Takové zápasy jsou důležité, vážíme si tří bodů."

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 42. Cibulskis (Zámorský) - 34. Allen (Kracík, Moravčík), 44. Eberle (Kodýtek). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 5486.

Sestavy:

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Štindl - Smoleňák, Rákos, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Kukumberg, Miškář - Paulovič, Nedvídek, J. Dvořák. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, Jones, Allen, L. Kaňák, Moravčík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, Preisinger - D. Kindl, Kracík, Stach - Indrák, Nedorost, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.