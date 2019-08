Boj o Bílý dům vzdala demokratická senátorka Gillibrandová

Washington - Senátorka Kirsten Gillibrandová ve středu odstoupila ze souboje o nominaci Demokratické strany na prezidentku Spojených států. Informoval o tom deník The New York Times. Gillibrandové se podle průzkumů nepodařilo získat dostatečnou podporu voličů a sponzorů a kvalifikovat se do zářijové třetí televizní debaty uchazečů o demokratickou nominaci do boje o Bílý dům v Houstonu.

"Podpořím kohokoli, kdo bude nominován, a učiním vše pro porážku (amerického prezidenta Donalda) Trumpa," řekla Newyorčanka Gillibrandová listu The New York Times.

Gillibrandová se stala senátorkou v roce 2009, když zaujala místo po Hillary Clintonové, která se stala ministryní zahraničí. Silně se zasazovala o práva žen.

Gillibrandová je od července už šestým demokratickým kandidátem, který z boje o Bílý dům odstoupil. I tak zbývá dvacítka demokratických politiků, kteří chtějí dostat možnost postavit se republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který bude s největší pravděpodobností svůj post v listopadu příštího roku obhajovat. Z řad republikánů se mu zatím chtějí postavit dva politici.

"Smutný den pro demokraty, Kirsten Gillibrandová odstoupila z prezidentských primárek. Jsem rád, že nikdy nezjistili, že byla tou, které jsem se opravdu obával!" komentoval Trump na twitteru se sarkasmem rozhodnutí senátorky.