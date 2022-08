Bohužel to byly úplně rozdílné poločasy, řekl Sehnal po porážce ve Francii

Mediální den české basketbalové reprezentace mužů v pokračující přípravě na ME, trénink, 16. srpna 2022, Praha. Zleva Lukáš Palyza a Ondřej Sehnal.

Mediální den české basketbalové reprezentace mužů v pokračující přípravě na ME, trénink, 16. srpna 2022, Praha. Zleva Lukáš Palyza a Ondřej Sehnal. ČTK/Vondrouš Roman

Paříž - Při absencích zraněných basketbalistů Tomáše Satoranského a Víta Krejčího převzal v duelu kvalifikace mistrovství světa v Paříži proti Francii roli prvního rozehrávače Ondřej Sehnal. Litoval, že tým Ronena Ginzburga nedokázal navázat na podařený první poločas a nakonec po vedení 42:38 prohrál vysoko 60:95. Podle čtyřiadvacetiletého hráče německého Braunschweigu bylo velice těžké stříbrným medailistům z loňských olympijských her v Tokiu čelit v oslabené sestavě.

"Už před zápasem jsme si říkali, že musíme omezit ztráty, a v prvním poločase jsme to udělali výborně. Měli jsme nějaké tři nebo čtyři. Ve druhém poločase jsme sekali jednu za druhou a to proti takhle atletickému týmu prostě nejde. Rozebíhali se tři na jednoho, čtyři na jednoho, pramenily z toho fauly nebo smeče. Bohužel to byly úplně rozdílné poločasy," řekl Sehnal.

Poločasová přestávka se kvůli technickým problémům s jedním z košů protáhla na více než půl hodiny. Češi do toho opravovaného dali jen 18 bodů, zatímco na druhé straně jich za první dvě čtvrtiny nasázeli 42. "Nevymlouval bych se na to. My jsme čekali, že nápor ve druhém poločase bude obrovský, a nedokázali jsme se s tím bohužel vypořádat. Pak i docházely síly. Oni tlačili celých dvacet minut a pramenil z toho poločas asi o 40 bodů," litoval Sehnal.

"Myslím si, že druhý poločas nebyl možná ani tak o kvalitě, ale hlavně o fyzičnosti. Rozhodčí to nechali hodně fyzické a nám to dneska nevyhovovalo. V té menší rotaci pak docházely síly, byly tam těžké střely nebo ztráty, z čehož se oni rozbíhali, a to už proti takovému týmu nejde zastavit," uvedl.

První poločas podle něj ukázal, že lze absence i proti silným soupeřům zacelit. "Bylo důležité, že jsme si v prvním poločase ukázali, že se s tím dokážeme vyrovnat. I když Satyho síla je obrovská a všichni to moc dobře víme, že ho nahradit nebude lehké nebo se to ani nedá. Dneska jsme se s tím dvacet minut popasovali a dvacet minut tragédie," řekl.

V první polovině utkání si český tým v rozehrávce vypomáhal. "V prvním poločase jsme to dokázali využít. Ten pres na rozehrávače je obrovský a pomohla nám křídla. V druhém poločase jsme to bohužel už tolik nevyužívali, protože přitlačili na křídla a pak už se s tím velmi těžko vypořádávalo," podotkl Sehnal.

Vysokou prohru je podle něj nutné hodit za hlavu, protože o postup na světový šampionát se bude rozhodovat v jiných zápasech než na palubovce favorizované Francie. "My víme, že dnešní zápas byl proti jednomu z nejlepších evropských týmů ve velmi okleštěné sestavě. Takže se z toho teď oklepeme a musíme vyhrát proti Maďarsku," vyhlížel důležitý sobotní duel v Chomutově.

Sehnal minulý týden v sobotu na turnaji v Hamburku proti Itálii nastoupil s naraženým pravým zápěstím, což ho výrazně limitovalo ve střelbě. Dnes už autor šesti bodů mohl zakončovat bez omezení. "Už to bylo o hodně lepší, ještě to dost cítím, ale už se s tím dá hrát," dodal Sehnal.