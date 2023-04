Bohužel jsme nedali víc než jeden gól, litoval nevyužitého mečbolu Eberle

Hradec Králové - Jediný gól z 33 střel dali hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém semifinále play off extraligy doma proti Vítkovicím a po porážce 1:2 musí dát bojovat o první postup do finále. Nevyužili tak první postupový mečbol a za stavu 3:1 na zápasy budou mít další pokus v úterý v Ostravě. Mountfield po dvou gólech Rastislava Deje poprvé v sérii prohrával o dvě branky a v 37. minutě už jen snížil Jan Eberle.

"Bohužel jsme nedali víc než jeden gól a prohráli jsme o gól. Myslím, že náš výkon vůbec nebyl špatný. Celou třetí třetinu jsme je prakticky nepustili z pásma, nějaké šance jsme si ještě vytvořili, ale bohužel to tam nepadlo dneska," řekl Eberle novinářům.

Třiatřicetiletý kladenský odchovanec, který na začátku ledna posílil Hradec Králové z Mladé Boleslavi, stále věřil, že Mountfield nepříznivý stav dokáže otočit. "To je hokej, dali nám dva góly. My jsme se několikrát v sezoně přesvědčili, že jsme schopní otáčet zápasy, takže jsme věřili do poslední chvíle, že to otočíme," prohlásil Eberle.

Vítkovický trenér Miloš Holaň poprvé v play off nechal odpočívat jedničku Aleše Stezku a nasadil do branky Lukáše Klimeše, který vychytal výhru 32 úspěšnými zákroky. "To bych nechal na ně, to je jejich věc. My se soustředíme na svůj výkon, máme sérii výborně rozehranou. Jestli bude chytat ten nebo ten, na to se nesoustředíme. Není to rozdíl. Myslím si, že jsme se dobře tlačili do brány, bohužel nám to tam dneska nepadlo. Taky jsem měl šanci," podotkl Eberle.

Východočechům se nepodařilo ztrátu dotáhnout, přestože po Eberleho snížení si vytvářeli tlak a ve třetí třetině přestříleli soupeře 11:4. "Vždycky je to tak, že kontaktní gól samozřejmě tým, který ho dá, povzbudí a trochu zamává s tím týmem, který ho dostal. Myslím, že to bylo vidět. Vypracovali jsme si nějaký tlak a bohužel se nám to jen nepodařilo zužitkovat," konstatoval Eberle.

Je podle něj potřeba se soustředit na úterní pokračování v Ostravě. "Dneska jsme prohráli zápas, může nás to mrzet do půlnoci, zítra je nový den, pozítří nový zápas a my se ho budeme snažit vyhrát. Jdeme zápas od zápasu. Každý chceme vyhrát a věříme tomu, že se to určitě povede," podotkl útočník, který v roce 2015 slavil titul s Litvínovem.

Je přesvědčený, že Hradec svého rivala svou hrou udolá. "Je to očividné, my máme sil dost a myslím si, že to je vidět. Máme výborně rozehranou sérii a nám stačí udělat jeden krok. Pevně věřím, že naším výkonem si za tím půjdeme a zvládneme to co nejdřív," dodal Eberle.