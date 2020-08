Bohumín chce obnovit dodávku vody ve vyhořelém domě

Bohumín (Karvinsko) - Bohumín chce dnes napojit na vodu panelový dům, ve kterém při sobotním požáru zemřelo 11 lidí. Nejpozději ve středu tam zkusí zprovoznit elektřinu. Novinářům to dnes řekl místostarosta Igor Bruzl (ČSSD). Podle něj se minimálně jedna obyvatelka do domu po tragickém požáru nechce již vracet, město jí proto přidělilo nové bydlení.

Dům je nyní částečně neobyvatelný, nicméně zhruba třetina lidí v bytech zůstávala. Město chce proto co nejdříve připojit dům na sítě. Během dneška chce, aby se podařilo celý dům připojit k vodě. Současně začínají revize elektřiny a plynu a nejpozději do zítřka se zkusí v domě zprovoznit elektřina, uvedl místostarosta. U plynu to podle něj bude složitější, připojení k němu bude možné, až budou všichni nájemníci v bytech.

Řada nájemníků totiž zůstává v náhradním ubytování, buď u známých nebo v prostorech, které jim poskytlo město.

Jedna žena podle Bruzla uvedla, že se do domu po tragédii už nechce vracet. Město jí tedy přidělilo byt v jiném domě. Jiné bydlení bude chtít ještě jedna rodina, doplnil.

Požár v 11. patře panelového domu v Nerudově ulici v části Nový Bohumín vypukl v sobotu krátce před 18:00. Šest lidí včetně tří dětí zemřelo v bytě. Dalších pět zahynulo, když se snažili před ohněm zachránit skokem z okna. Muže, který žhářským útokem řešil údajně rodinné spory, policie obvinila z vraždy a obecného ohrožení, soud dnes rozhodne, zda na něj uvalí vazbu.