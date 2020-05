Bohemians zdolali Teplice 4:0 a stíhají Olomouc

Praha - Fotbalisté Bohemians porazili doma v prvním utkání po koronavirové pauze Teplice 4:0. Tři body zařídili "Klokanům" v 25. kole Josef Jindřišek z penalty, Petr Hronek, vlastní gól Jevgenije Nazarova a Kamil Vacek. Pražané se díky druhé výhře za sebou přiblížili na rozdíl tří bodů desáté Olomouci, která drží poslední příčku zaručující start ve skupině o pohárovou Evropu. Hosté nenavázali na sobotní výhru 2:0 v dohrávce s Libercem a zůstali dvanáctí.

Do povolené kvóty 300 lidí na stadionu se vešli i VIP permanentkáři Bohemians, kteří svůj tým v průběhu zápasu hnali kupředu. Podporu vršovickému celku vyjádřili i lidé v domech naproti hlavní tribuně a na jednom z balkonů roztáhli transparent "Vždy s vámi".

Bohemians šli do vedení ve 12. minutě. Teplický záložník Kodeš stáhl v pokutovém území k zemi Pulkraba a sudí Pechanec nařídil pokutový kop. Odpovědnost na sebe vzal kapitán Jindřišek, který přízemní střelou k tyči otevřel skóre a brankáři Grigarovi překazil vychytání 100. ligové nuly.

O necelých deset minut později "Klokani" zvýšili. Teplický Kučera poslal zpětnou přihrávku do vlastního vápna, k volnému míči si doběhl Pulkrab, který našel zakončujícího Hronka. Vzápětí centroval na zadní tyč Vodháněl, ale Pulkrab na balon nedosáhl. Pět minut před pauzou si na Bartkův centr do šestnáctky naběhl Vaníček, ale Grigar jeho hlavičku vytáhl na roh.

Do druhého poločasu poslal teplický kouč Hejkal tři nové hráče a hosté po změně stran málem okamžitě snížili. Sraženou střelu ale Trubač hlavou umístil mimo tyče. Po téměř hodině hry zkusil štěstí znovu, ale zamířil pouze do brankáře Valeše, který dostal přednost před Le Giangem a připsal si první ligový start od srpna.

V 64. minutě Podaného centr do vápna nešťastně srazil za Grigarova záda Nazarov. Hosté vzápětí díky Moulisovi zkorigovali stav, ale video odhalilo ofsajd a gól neplatil.

Ve druhé nastavené minutě završil výsledek střelou do prázdné branky Vacek, který využil Nečasovu přihrávku. Závěrečnou děkovačku si hráči Bohemians vychutnali s diváky na balkonech a hrstkou fanoušků v hledišti. Zatleskali i prázdnému "kotli". Diváci na hlavní tribuně pak netradičně sledovali i týmovou oslavu běžně se odehrávající v kabině, kterou řídil Jindřišek.

Oba trenéři využili novinku v pravidlech a vystřídali pět hráčů.

Bohemians potvrdili, že se jim v ligovém ročníku v Ďolíčku daří. Z 12 zápasů tam prohráli jediný a nasbírali tam 25 z celkových 30 bodů. Teplice venku v nejvyšší soutěži nevyhrály pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Jsme rádi, protože toto vítězství je hodně cenné. Může nám dát klid pro zbytek sezony z hlediska spodku tabulky. Pokud zvládneme následující zápasy, můžeme pomýšlet i výš, což bylo naším cílem. Přestože vstup do zápasu jsme neměli úplně nejlepší, tak se nám podařilo potrestat dvě chyby soupeře a dostali jsme se do zápasu na 2:0. Pal už se nám to dařilo držet. Vítězství vypadá jednoznačně, ale ve druhé půli jsme měli i štěstí, protože už to nebylo takové, nicméně se nám podařilo vedení zvýraznit."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Uděláme jeden výborný týmový výkon, i když jsme věděli, že individuálně toho s Libercem nebylo mnoho. Pak si hráči řeknou, že to půjde samo, ale ono to samo nepůjde a vypadalo to tak, jak to vypadalo. Naši rozdíloví hráči tam nebyli. Kučera podal velmi špatný výkon, a tak bych mohl jmenovat dál. Zkušení hráči nebyli tahouni mužstva. Dali jsme si tři góly sami. První gól po standardní situaci, jasná penalta. Nechápu, proč Kodeš, když to má Vondrášek na hlavě, tam zatáhne soupeře a udělá pokutový kop. U druhé branky Kučera dělá věci, o kterých jsme si neříkali, že je máme dělat, a posune hráče do samostatného úniku. Reagovali jsme na vývoj utkání trojím střídáním o poločase, protože jsme to chtěli zvednout. Ve druhém poločase jsme začali být docela nebezpeční, a když se to lámalo a chtěli jsme dát kontaktní gól na 2:1, tak si dáme vlastní gól, což koresponduje s dnešním výkonem a přístupem."