Bohemians zdolali Karvinou 2:0 a vyhráli po čtyřech kolech

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili ve 23. kole první ligy Karvinou 2:0. Pražané vyhráli po čtyřech kolech a vystřídali svého dnešního soupeře na 12. místě tabulky. Naopak Slezané v nejvyšší soutěži nezvítězili popáté za sebou. "Klokani" doma vedli už od třetí minuty zásluhou Tilla Schumachera, až v 88. minutě přidal pojistku střídající David Bartek.

Bohemians odstartovali skvěle a zkraje třetí minuty šli do vedení. Dostálův centr propadl až před branku na hranici malého vápna a Schumacher přesně zakončil na vzdálenější tyč. Německý záložník, který po sezoně vršovický klub opustí, se v české lize trefil podruhé a stylově oslavil 50. start v nejvyšší soutěži.

Následně napřáhl z dálky Květ, zamířil však pouze do Bolkovy náruče. Na další příležitost se čekalo do 26. minuty, osamocený Necid ale před brankou po Puškáčově nahrávce ideálně nezakončil. Poté Necid karvinského gólmana nepřekonal ani přízemní střelou.

Rovněž v úvodu druhého poločasu "Klokani" málem udeřili. Dostál poslal míč za hostující obranu, Puškáč si ho zpracoval ve vzduchu, nastřelil tyč a Schumacher dorážku neusměrnil do branky. Vzápětí nikým nehlídaný Květ hledal před brankou německého spoluhráče, ale do jeho přihrávky se včas vložil obránce Jursa.

O chvilku později po Schumacherově centru Necid překonal Bolka, jenže před brankovou čarou odhlavičkoval balon Bartošák a odvrátil tak jistý gól. Bohemians pokračovali v zahazování šancí, Květovu ránu z hranice šestnáctky vytáhl Bolek na roh.

V 65. minutě Necid ve vápně předložil míč Puškáčovi, který skóroval. Sudí Proske se však po konzultaci s videorozhodčím Adamem šel podívat na opakovaný záznam a gól neuznal, jelikož Necid stál v době Puškáčovy střely v ofsajdu a bránil Bolkovi ve výhledu.

Poté zamířili těsně vedle Schumacher z přímého kopu a Dostál z hranice šestnáctky. Dvě minuty před vypršením základní hrací doby uklidnil Pražany Bartek, jemuž předložil míč Hronek. Brankář Bohemians Le Giang si za celý zápas proti bývalému týmu nepřipsal jediný zákrok.

Bohemians, kteří v úterý vypadli v osmifinále domácího poháru po prohře 0:2 s Olomoucí, v pátém ligovém duelu za sebou v Ďolíčku nepoznali přemožitele a v této sezoně tam získali 22 z celkových 28 bodů. Doma v nejvyšší soutěži nepodlehli Karviné ani popáté. Slezané v lize s "Klokany" utrpěli porážku po třech zápasech a venku v nejvyšší soutěži nevyhráli v pátém utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Bylo to zcela jednoznačné, zasloužené a důležité vítězství. Orámovali ho branky na začátku a těsně před koncem utkání. Bohužel jenom naše neefektivita nám zabránila rozhodnout zápas dřív a eventuálně skóre navýšit a zvednout si sebevědomí. Jinak kluci hráli velmi spolehlivě zezadu. Nevzpomínám si na příležitost Karviné."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Zápas se mi nebude hodnotit lehce, protože byl pro nás zklamáním. Připravovali jsme se poctivě, ale celý herní plán nám padl ve druhé minutě po nedůrazném odkopu a nepokrytí hráče. Bohemka se ujala vedení. Na hřišti se moc nedal hrát kombinační fotbal a Bohemka si v prvním poločase v pohodě jednogólový náskok pohlídala. Měli jsme tam jen náznaky přechodů, ale všechno jsme pokazili. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, posunuli jsme Tavarese na hrot a chtěli jsme se zápasem něco udělat. Zase jsme ale měli katastrofální vstup do druhého poločasu. Bohemka měla dvě velké šance v první pětiminutovce, to by se nám nemělo stávat. Absolutně nám nevyšla střídání, kromě záblesku Sinjavského. Není co hodnotit, výkon celého týmu je pro mě zklamáním. Musíme s tím jednoduše něco udělat a co nejrychleji se oklepat. Před reprezentační přestávkou potřebujeme doma (s Olomoucí) bodovat."

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 2:0 (1:0)

Branky: 3. Schumacher, 88. Bartek. Rozhodčí: Proske - Kotík, Vaňkát - Adam (video). ŽK: Květ - Tavares, Santos, Herc. Bez diváků.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Květ (89. Jindřišek), Hronek, Ljovin, Schumacher (83. Keita) - Necid (83. Vaníček), Puškáč (68. Bartek). Trenér: Klusáček.

Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Mazáň (60. Čmelík) - Mangabeira (60. Sinjavskij), Smrž - Tavares (60. Haša), Herc, Bartošák - Papadopulos. Trenér: Jarábek.