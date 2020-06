Bohemians zdolali Jablonec a v nadstavbě je čeká Slovácko

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 ve 30. kole první ligy porazili 3:0 Jablonec, základní část zakončili na osmém místě a v semifinále skupiny o Evropu vyzvou deváté Slovácko. O výhru Pražanů se postarali Jhon Mosquera, Martin Dostál a Petr Hronek. Jablonec, který čeká elitní skupina o titul, i kvůli výhře Sparty na Slovácku 2:0 klesl na čtvrté místo.

Oba celky měly před utkáním jisté místo ve svých skupinách. Trenér Bohemians Luděk Klusáček na rozdíl od jabloneckého kouče Petra Rady základní sestavu oproti poslednímu duelu výrazně protočil a udělal osm změn.

"Klokany" po celé utkání vytrvale povzbuzoval "kotel", v němž se sešlo několik desítek fanoušků. Další příznivci sledovali souboj na štaflích přes zídku naproti hlavní tribuně.

V šesté minutě si na Vackův centr naskočil ve vápně Mosquera, ale jeho skákavou hlavičku vyrazil gólman Hrubý nad. Po následujícím rohovém kopu hlavičkoval Hůlka vedle.

V desáté minutě už akce po ose Vacek, Mosqeura přinesla gólovou radost domácích. Vacek tentokrát nacentroval na zadní tyč, kolumbijský křídelník přeskočil Holíka a otevřel skóre.

Za čtyři minuty udeřili "Klokani" podruhé. Do Vaníčkova centru se položil Dostál a hlavou přesně zamířil k tyči. Se spoluhráči pak oslavil gól "kolíbkou", jelikož se mu počátkem června narodila dcera Valentýnka.

Vršovický celek nadále udával tempo hry a Severočechy k ničemu nepustil. V 37. minutě vypálil Vacek z hranice vápna, těsně však přestřelil.

Čtyři minuty po pauze se do odraženého míče opřel před šestnáctkou střídající Černák, který překonal domácího gólmana Le Gianga. Branka však kvůli ofsajdu neplatila. Poté si Le Giang poradil s Čermákovou hlavičkou. Po skoro hodině hry byl ve vápně osamocený Vaníček, jenže velkou šanci zakončil střelou nad břevno. Na opačné straně Matoušek neproměnil samostatný únik.

V 80. minutě stanovil konečné skóre střídající Hronek, který po přihrávce Schumachera zakončil do odkryté branky a stylově tak oslavil 100. ligový start.

Bohemians završili základní část šestou výhrou z posledních sedmi kol. K osmému místu jim pomohly především výsledky v Ďolíčku, kde nasbírali 31 z celkových 42 bodů. Pražané doma zdolali Jablonec ve čtvrtém z uplynulých pěti ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Myslím si, že je to zasloužená výhra, protože především v prvním poločase byl náš výkon výborný. Zhruba 30 minut Jablonec nevěděl, co hrát, a dostali jsme se tam do rozhodujícího náskoku, který jsme potom ve druhém poločase kontrolovali a v závěru se nám povedlo vstřelit kýženou třetí branku, která nám dala definitivně klid."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Samozřejmě to, co jsme předvedli v prvním poločase, je hodně špatné. Vstoupili jsme do utkání poměrně slušně, měli jsme dva dobré centry ze strany v úvodních pěti minutách. Pak nás domácí potrestali z jednoduché situace, kdy jde balon do šestnáctky a Mosquera přeskočí Holíka a druhý gól, kdy tam Dostál zezadu hlavičkuje úplně volný. Domácí byli v prvním poločase jasně lepší po všech stránkách, byli aktivní, měli náběhy směrem dopředu. My jsme prakticky neměli vůbec nic. Ve druhém poločase jsme udělali dvě změny, dali jsme tam mladého Černáka a Matouška. Druhý poločas byl z naší strany podstatně lepší. Měli jsme tam i šance, když šel Matoušek sám na bránu, potom Černák vystřelil a rozhodčí odmával ofsajd, ale byla to dobrá střela. V závěru měl Honza Chramosta velkou šanci. V závěru jsme zase z jednoduché situace dostali gól po centru ze strany. Celkově se nedá hrát jen poločas tady na Bohemce, která má v současnosti formu, je to vidět. Nevstřelili jsme ani branku, o to je to horší. Bohemka vyhrála zaslouženě, musím přiznat, že po všech stránkách."