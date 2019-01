Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 dnes jako poslední zahájili zimní přípravu a pustili se do ní se čtyřmi změnami v kádru. Trenér Martin Hašek starší na prvním tréninku už nepřivítal svého syna Martina, který přestoupil do Sparty, ani Dominika Maška. Ten zamířil do Mladé Boleslavi, odkud opačným směrem putoval obránce Lukáš Hůlka. Přichází také další stoper Lukáš Pokorný.

"Na stoperech naši hráči nepodávali dobré výkony dozadu ani dopředu, tedy v konstruktivní rozehrávce. Od Pokorného s Hůlkou čekám zlepšení defenzivy, vytlačování a zkrácení hřiště, což nám umožní vytvářet větší tlak. To by nám mělo umožnit dostávat se více do koncovky, což může znamenat více gólů," prohlásil trenér Hašek.

Na úvodním tréninku nebyl bahrajnský útočník Júsuf Hilál, který sice po nedávném přestupu do Slavie zůstane v Ďolíčku na hostování i na jaře, ale momentálně je s národním týmem na mistrovství Asie.

"Už když jsme Júsufa kupovali, tak jsme věděli, že budou asijské hry. Příjemné to samozřejmě není, raději bychom ho měli tady. Zvláště když máme do útoku jen Nečase a dorostence Koubka," řekl Hašek. "Doufám, že se dá do kupy a přijede v dobrém rozpoložení nám pomoc. Udělali jsme zajímavý obchod se Slavií, ale zatím nám Júsuf neodevzdal to, co v něm je. Pokud to odevzdá na jaře, tak to bude pro nás největší posila," dodal.

Stále chybí i další útočník Lukáš Juliš, který se potýká se zraněními. Trenér Hašek proto s vedením klubu usilovně hledá posilu na hrot útoku. "Chceme přivést útočníka, kterých jsme měli na podzim málo tím, že není k dispozici Lukáš Juliš. Poohlížíme se všude, ale není jednoduché přivést hráče, jako jsou Benjamin Tetteh a Júsuf. Máme něco v hledáčku, i něco docela zajímavého pro fotbalového fajnšmekra. Ale to je hráč na pozici deset, my však potřebujeme především devítku," řekl Hašek.

Přivést chce také dva střední záložníky. Jedním z nich má být Rus Vladislav Ljovin, který podle informací ČTK dorazí ve středu na přestup z Jihlavy. "Od Ljovina čekám zejména konstruktivní rozehrávku. Nebojí se míče, je správně drzý, na míči docela šikovný a dokáže hru zajímavě zrychlit. Vlastnost nebát se hrát i pod tlakem je důležitá. A je to omlazení na post šest, ale doufám, že zahraje i pozici osm, kde zatím máme jen Filipa Haška," dodal Hašek.