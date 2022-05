Bohemians vyhráli ve Zlíně 4:1 a v lize zvítězili po 11 zápasech

Zlín - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili v utkání třetího kola ligové nadstavby ve skupině o záchranu ve Zlíně 4:1 a v nejvyšší soutěži vyhráli po 11 zápasech a poprvé pod vedením trenéra Jaroslava Veselého. O svém triumfu rozhodli Pražané už v první půli, kdy se trefili Petr Hronek, Jan Chramosta, Roman Květ a třetí gól si dal do vlastní sítě domácí Lukáš Vraštil. Na průběžných 1:3 snížil po půlhodině Youba Dramé.

Zlín, který dnes mohl v případě zisku aspoň jednoho bodu potvrdit prvoligovou příslušnost i pro další sezonu, stále vede skupinu o záchranu. "Klokani" poskočili na 14. místo, které ale stále znamená účast v baráži. Na třináctý Jablonec ztrácejí dva body.

Už v druhé minutě mohl otevřít skóre Hronek, ale zblízka domácího Rakovana nepřekonal. Na druhé straně pálil nad Čanturišvili. Pražané byli za útočnou snahu odměněni ve 12. minutě, kdy po rohovém kopu napřáhl z hranice šestnáctky Hronek a tvrdou ranou k tyči poslal hosty do vedení.

Zlín se nemohl proti nátlakové hře a aktivnímu presinku soupeře prosadit a po nedůslednosti ve vlastní defenzivě inkasoval podruhé. Odražený míč po rohovém kopu uklidil v 21. minutě Chramosta k tyči a připsal si první gól v jarní části sezony.

Zmar "Ševců" završila situace ve 27. minutě. Při nákopu směrem na branku domácích sjel míč z kopačky obránce Vraštila tak nešťastně, že přeloboval vlastního gólmana Rakovana a skončil v síti. Hned za tři minuty snížil Dramé, ale domácí za chvíli znovu inkasovali. Díky chybné rozehrávce Condeho se po Chramostově přihrávce v 39. minutě prosadil Květ. Bohemians dali čtyři góly za první poločas v lize poprvé od vítězství 5:2 na Plzní v dubnu 2018.

Ve druhé půli byla prioritou Pražanů poctivá defenziva. Zlín se snažil snížit, ale chyběla mu finální přihrávka i nápad. Do šancí se postupně dostali Janetzký a v závěru v krátkém sledu po sobě Reiter a Cedidla, jistého Valeše však nepřekonali.

Bohemians potvrdili, že se jim proti Zlínu daří. V nejvyšší soutěži s ním bodovali poosmé za sebou a na půdě "Ševců" neprohráli posledních devět zápasů. V této sezoně Pražané zvítězili ve všech třech vzájemných duelech. První výhry na lavičce "Klokanů" se na sedmý pokus dočkal trenér Veselý.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Jsme v opačné situaci, než jsme tady byli před týdnem po zápase s Teplicemi. Fotbal je o gólech, ty dala v úvodu Bohemka a rozhodla. Nezachytili jsme vstup do utkání, dva góly jsme dostali po standardních situacích, jeden jsme si dali sami. Po snížení na 1:3 jsme mohli ještě jednou snížit, ale místo toho jsme dostali čtvrtý gól. Druhá půle byla z naší strany lepší, ale hosté to zavřeli. Přesto jsme měli několik příležitostí. Z hlediska boje o záchranu to je komplikace, ale způsobili jsme si to sami. Teď nás čekají rozjeté Pardubice, k nim pojedeme udělat výsledek a potvrdit záchranu."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Dnes jsme sem jeli s jediným cílem - vyhrát a odvézt si tři body. První poločas byl zcela v naší režii. Vytvářeli jsme si nebezpečné situace, dobře jsme presovali, byli jsme produktivní a vytvořili jsme si komfortní náskok, který mohl být i větší. Trochu nás zmrazil jediný gól domácích z náhodné střely. Ve druhé půli jsme byli soupeřem sami sobě. Můžu mít k výkonu výhrady, ale podstatné jsou tři body. Další situace neřeším. Máme to ve svých rukou, když dvakrát vyhrajeme, zachováme si prvoligovou příslušnost. I kdybychom spadli do baráže, tak nám v ní stačí jednou vyhrát a jednou remizovat. Takže nebudu kalkulovat."

Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 1:4 (1:4)

Branky: 30. Dramé - 12. Hronek, 21. Chramosta, 27. vlastní Vraštil, 39. Květ. Rozhodčí: Proske - Nádvorník, Kotík - Klíma (video). ŽK: Vraštil - Kovařík, Vondra. Diváci: 2650.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Procházka - Conde - Dramé (72. Fillo), Hrubý, Janetzký (66. Jawo), Čanturišvili (46. Reiter) - Vukadinovič (46. Fantiš). Trenér: Kalivoda.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Vondra - Dostál, Petrák (66. Jindřišek), Květ (76. Krch), Kovařík (66. Fulnek) - Hronek (87. Bartek) , Beran (87. Koubek) - Chramosta. Trenér: Veselý.