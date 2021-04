Bohemians vyhráli v Příbrami 4:1, všechny góly padly až po pauze

Příbram - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve 28. kole první ligy v Příbrami vysoko 4:1. Všechny góly padly až po přestávce. Za Pražany dvakrát skóroval střídající Ibrahim Keita, po gólu dali Jan Vondra a z penalty Roman Květ. Za domácí snížil Edrisa Lubega. Příbram nenavázala na minulé vítězství ve Zlíně a z předposledního místa v tabulce nadále ztrácí sedm bodů na nesestupové pozice. "Klokani" neprohráli osm kol za sebou.

U Litavky se dlouho odehrával jen taktický souboj, ve kterém ani jeden tým neměl navrch. Domácí sice byli střelecky aktivnější, ale přes některé slibné akce nedokázali branku soupeře výrazně ohrozit.

Opatrný zápas osvěžily až dvě akce ve 35. minutě. Nejprve příbramský útočník Lubega hlavou jen těsně minul opuštěný vzdálený kout branky, po rychlém protiútoku vypálil nebezpečně příbramský odchovanec Květ, ale jeho skákající střela se mezi tyče také nevešla. Blíže k vedení měli před poločasem přece jen měli Příbramští, ale Steve Kingue hlavičkoval nad.

Hostující trenér Klusáček stáhnul ze hry o přestávce oba útočníky Necida s Osmančíkem a jak se ukázalo, byl to rozhodující tah. Především Puškáč hru pražského týmu hned po příchodu oživil a v 51. minutě měl dvě slibné šance, jenže v jedné ho vychytal gólman Šiman a v druhé nastřelil hlavou břevno.

Povedené střídání definitivně potvrdila 58. minuta, kdy po spolupráci obou ofenzivních hráčů Bohemians otevřeli skóre. Puškáč z levé strany předložil míč před branku a nabíhající Keita osvědčil střelecké schopnosti. Francouzský útočník skóroval proti svému bývalému klubu.

Příbram najednou nestíhali a hosté si vytvářeli stálou převahu. V 70. minutě Bohemians pojistili své vedení. Míč se na hranici domácí šestnáctky po sérii odrazů dostal až k obránci Vondrovi a ten svým vůbec prvním ligovým gólem zvýšil.

Jeho trefa odstartovala nečekanou brankovou přestřelku. Za dalších pět minut zahrál domácí Tregler ve vápně rukou a další někdejší hráč Příbram v dresu Pražanů Květ z pokutového kopu nezaváhal.

V 77. minutě se Keita prosadil hlavou a podruhé v ligové kariéře dal v jednom utkání dva góly. Poprvé se mu to povedlo předloni rovněž v Příbrami. Hosté trochu polevili a toho se za další dvě minuty využil ke snížení Lubega, který se z dorážky dočkal první branky v české lize.

Hlasy po utkání:

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Byl to z naší strany nevydařený zápas ve všech směrech. V prvním poločase to ještě bylo poměrně vyrovnané, ale do velkých šancí se nikdo nedostal. Po pauze hosté dominovali. Jednak jejich hru hodně oživil příchod Keity a Puškáče, ale výrazně jsme k tomu naším špatným výkon v defenzivě přispěli také my. Tušil jsem před zápasem, že budeme mít problémy, neboť jsme na tom nebyli dobře fyzicky po zápase ve Zlíně. Máme navíc dost zraněných, nemůžeme si pomoct prostřídáním hráčů. Prohráli jsme, ale ani po dnešku nic nevzdáváme. S hráči se o záchraně nebavíme. Chceme se soustředit na samotné zápasy a s tím pojedeme také do Karviné, odkud chceme přivézt body."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Už v prvním poločase jsme měli podle mého více ze hry, ale nedokázali jsme soupeře ohrozit. V poločase jsme vystřídali oba útočníky, ale to, že jsme neměli šance, nebyla před přestávkou pouze jejich chyba. Byli jsme aktivní 20 metrů od branky, špatně jsme řešili některé situace a to bylo málo. V druhém poločase se naše hra výrazně zlepšila. První gól všechno otevřel, pak se nám už dařilo. Myslím, že naše záchrana je tímto definitivní, ale liga nebyla jen o udržení. Teď musíme něco vrátit fanouškům a snažit se dál podávat výkony jako v dnešním druhém poločase."