Bohemians vyhráli na Slovácku 2:1 a zahrají si nadstavbu o Evropu

Uherské Hradiště - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve 29. kole první fotbalové ligy na Slovácku 2:1 a zaznamenali tak třetí vítězství v řadě na hřištích soupeřů. Pražané vedli už po čtvrthodině góly Matěje Pulkraba a Romana Květa 2:0, za domácí korigoval na konci první půle Vlastimil Daníček.

Klokani si tak zajistili účast v nadstavbové skupině o Evropu. Slovácko, které hrálo od 12. minuty bez vyloučenéh Petržely, má ještě naději na skupinu o titul, ale musí v neděli porazit Spartu a spoléhat na výhru Liberce nad Ostravou a také Opavy nad Budějovicemi.

Vše klíčové se dnes odehrálo v úvodních patnácti minutách. Ve třetí minutě sice zahrozili domácí, když střelu Petržely dorážel Zajíc, ale Valeš míč včas stáhl do náručí. Klokani vzápětí využili hned první brejkovou situaci, z levé strany odcentroval Vodháněl a Pulkrab poslal míč z deseti metrů do sítě.

Další pohroma pro domácí přišla ve 12. minutě. Až po zhlédnutí videa odpískal sudí Lerch Petrželův úder do obličeje Vodháněla a domácímu veteránovi udělil červenou kartu. Černou čtvrthodinku pro Slovácko zakončil Květ, který usměrnil míč hlavou za Porcalova záda.

Všechny okolnosti tak hrály do not hostujícímu celku, který v klidu dirigoval hru, měl územní převahu a taky blízko ke třetímu gólu, když Hronkovu střelu vyrážel na roh Porcal. Zakřiknutí domácí, stále skvěle podporovaní více než dvěma stovkami fandů v kotli, se probrali až na konci poločasu, kdy Daníček hlavou snížil.

Převaha jednoho muže v poli byla znát i ve druhém poločase. Bohemians 1905 měli více ze hry a v 51. minutě promáchl Hronek slibnou pozici na střelu. Slovácko se na každou útočnou akci do dobře zformované obrany Pražanů dost nadřelo. V 66. minutě tvrdě střílel Havlík, ale Valeše nepřekvapil, stejně jako o minutu později Reinberk.

S přibývajícím časem sice rostla snaha domácích alespoň o remízu, ale brzdou byla fyzická náročnost boje a také taktický a kompaktní výkon defenzivy Pražanů, kteří si vítězství pohlídali.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Celé utkání ovlivnila úvodní pasáž, ať už naše neproměněné šance, tak chyby v rozehrávce a disciplína. Nechtěli jsme hrát přes střed hřiště, ale nabídli jsme tím brejk soupeři a ten toho využil. Po vyloučení Petržely přišel druhý gól zase po naší chybě a špatném chování hráčů v šestnáctce. Červená pro Petrželu byla naprosto zbytečná, nebyly tam žádné emoce, nazval bych to nesmyslem ze strany hráče. V závěru poločasu jsme dali kontaktní gól, pak bych hráče pochválil za práci ve druhém poločase, ale nic jsme tam nedotlačili. Chyběla nám kvalita v zakončení."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians 1905): "Výborně jsme vstoupili do zápasu, dali jsme dvě rychlé branky, zápas jsme měli pod kontrolou a vše hrálo do našich karet. Bohužel od 30. minuty jsme propadli ve středu, dovolili jsme domácím před přestávkou snížit a naše hra už nebyla taková, jakou jsme si představovali. Ve druhém poločase jsme měli obavy z tlaku domácích směrem do šestnáctky, chtěli jsme dát třetí gól a pojistit si výhru. To se nám sice nepodařilo, ale výhru jsme uhájili. Jsme šťastni, že jsme se dostali do skupiny o Evropu, původní cíl jara byla záchrana, myslím, že Bohemka si tuto skupinu zaslouží."

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:2)

Branky: 43. Daníček - 4. Pulkrab, 15. Květ. Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Ratajová - Ardeleanu (video). ŽK: Navrátil. ČK: 12. Petržela (oba Slovácko). Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Slovácko: Porcal - Juroška (71. Kohút), Kadlec, Daníček, Reinberk - Mareček (59. Divíšek), Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil (80. Dvořák) - Zajíc. Trenér: Svědík.

Bohemians 1905: Valeš - Bartek, Köstl, Hůlka, Schumacher - Ljovin, Hronek (84. Dostál), Jindřišek, Květ (73. Nečas), Vodháněl (90. Bederka) - Pulkrab (84. Vacek). Trenér: Klusáček.