Příbram - Fotbalisté Příbrami ve druhém kole první ligy doma porazili 4:2 Bohemians 1905. Za nováčka se dvakrát prosadil Jan Matoušek a po gólu přidali Miroslav Slepička s Romanem Květem. Pražané, kteří v závěru pouze snížili zásluhou Abdalláha Hilála, navíc dostali dvě červené karty - už ve 22. minutě byl vyloučen gólman Tomáš Fryšták a čtvrt hodiny před koncem Michal Šmíd.

Příbram vstoupila do zápasu lépe a už ve třetí minutě ji mohl poslat do vedení Skácel, ale hlavou přestřelil. V páté minutě už se domácí prosadili, když Slepička našel kolmicí za obranu Matouška, který sólo zakončil přesnou střelou podél vybíhajícího Fryštáka.

Bohemians mohli vyrovnat v 15. minutě, jenže Juliš v jasné šanci hlavičkoval mimo. Trest přišel v 22. minutě, kdy Fryšták ve výskoku naprosto zbytečně kopnul do ramene Rezka a rozhodčí Královec neváhal. Hostujícímu brankáři dal rovnou červenou kartu a nařídil penaltu. Střídající gólman Valeš sice vystihl směr, ale na Slepičkovu ránu nedosáhl a domácí vedli 2:0.

Hosté se mohli dostat zpět do zápasu ve 38. minutě. Příbram špatně rozehrála a na vápně se najednou objevil zcela volný Mašek, který ale akci zbytečně zbrzdil, a i když poté našel na levé straně Filipa Haška, tak si s jeho střelou poradil domácí brankář Švenger.

Po přestávce Příbram těžila z početní výhody a v 51. minutě se podruhé prosadil Matoušek, který obešel dva protihráče a nedal Valešovi šanci. O sedm minut později domácí vedli už 4:0. Tvrdou ranou z přímého kopu pod břevno se o to postaral Květ a navázal tak na gól z úvodního kola.

Příbram poté ubrala a Bohemians toho využili ke zmírnění debaklu. V 66. minutě po Maškově střele do tyče se míč odrazil, ke střídajícímu Hilálovi a ten ho uklidil do branky. V závěru ještě první bahrajnský fotbalista působící v Evropě našel za obránci Filipa Haška, který prostřelil Švengera.

Příbram už další drama nedovolila a prožívá tak povedený návrat do nejvyšší soutěže, když navázala na remízu 1:1 z Teplic z úvodního kola. Bohemians naopak po předchozím vítězství 2:1 nad Slováckem propadli.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Jsem spokojený s výsledkem i s hrou v úseku, kdy to bylo jedenáct na jedenáct. Zvláště když to vezmu tak, že máme v sestavě osm hráčů, kteří tady hráli druhou ligu. Trochu naštvaný jsem byl, že jsme se pak dopustili spousty lehkomyslností a lajdáctví a to by se nám mohlo v dalších zápasech vymstít. Dostat gól proti deseti, dobře, ale dostat gól proti devíti a ještě čelit šancím soupeře, to už bylo trochu moc. Toužím po dokonalosti a tu jsem tam neviděl. Matoušek má něco navíc, co čeští fotbalisté nemají. Už minule ho všichni chválili, ale já když to s ním rozebíral, tak se málem rozbrečel. A dnes dal dva góly. Ten první jsme včera ještě po tréninku pilovali. Takže mám radost, že to tam pak uklidil. Ale to, jak se o něm teď píše, to mu ubližuje."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians 1905): "Někdy se stane to, že mužstvo odehraje zápas blbec. Většinou ten zápas blbec přijde po chybách, který udělají hráči nebo trenér. Dnešní zápas bych zařadil do kategorie zápas blbec. První útok gól. Velká kvalita, jak to Příbram sehrála. Odskočený Slepička, kterého jsme nedostoupili. Balón přes hlavu na rozběhnutého Matouška, který je nesmírně rychlý hráč. V naší lize ještě naši střední obránci nenarazili na tak rychlého hráče. Poté jsme měli stoprocentní šanci, tu jsme samozřejmě neproměnili. Pak jsme dostali červenou kartu po zatmění našeho brankáře, kdy zbytečně zvedá nohu proti protihráči. Pomalu jsem cítil, že přebíráme iniciativu a místo 1:1 je to 0:2 a jdeme do desíti. Pak jsme měli ještě jednu šanci na zkorigování, zase nevyšla. Do druhé půle jsme věřili, že je v našich silách zápas ještě třeba zremizovat nebo otočit. Z hráčů jsem to cítil. Jenže první akce, Matoušek utekl našim stoperům a 0:3. Poté přímý kop z třiceti metrů do šibenice. Za Stavu 1:4 jsme měli šanci, kterou kdybychom dali, domácí by znervózněli, ale přišel protiútok, druhá červená karta a pak byla jen otázka, jestli dostaneme gól nebo ne. Chtěl bych pochválit kluky, že i když jsme hráli o devíti proti jedenácti, šli za gólem, presovali, tlačili, bojovali do poslední minuty. Toto jsem obdivoval na Kanaďanech, když hráli hokej, prohrávali, pořád makali. Tak jsme dneska makali i my. Přišla odměna v podobě gólu. Dá se najít spousty pozitiv. Hráči se snažili a povedl se i nástup Hilála, který okamžitě zapadl, i když nás s ním čeká spousty práce."