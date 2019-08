Bohemians smazali dvougólovou ztrátu a porazili Olomouc 3:2

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 smazali v 6. kole první ligy v domácím utkání s Olomoucí dvougólovou ztrátu a po obratu zvítězili 3:2. Sigma vedla po 58 minutách 2:0 po vlastním gólu brankáře Pražanů Tomáše Fryštáka a proměněné penaltě Jakuba Plška. "Klokani" srovnali během deseti minut zásluhou Jakuba Podaného s Lukášem Hůlkou a ve čtvrté minutě nastavení rozhodl David Bartek.

Bohemians dali vzpomenout na loňský obrat v Olomouci, kde v září také smazali dvougólovou ztrátu a zvítězili 3:2. Pražané doma neprohráli ani potřetí v sezoně a připsali si druhou výhru. Se sedmi body se dostali před Hanáky na deváté místo neúplné tabulky.

Poprvé v sezoně dostal v brance Bohemians na úkor Valeše přednost Fryšták, který v neděli oslaví 32. narozeniny, a na postu stopera uzdravený Krch.

Na konci 11. minuty Podaného dlouhý aut posunul Pokorný za sebe, ale Hůlka zblízka přestřelil. V 16. minutě přihrál Podaný do vápna, Hronek však na balon nedosáhl. Hosté se k první střele dostali až v 31. minutě, jenže s Faltovou přízemní střelou před šestnáctkou si Fryšták poradil.

O sedm minut později se Sigma radovala. Bartek nedůrazně odkopl míč a Houska ho posunul na Faltu. Olomoucký záložník se prodral vápnem přes obranu domácích a jeho centr z čáry si do vlastní branky srazil Fryšták. Pražané po výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví a bezbrankové remíze s Plzní v Ďolíčku poprvé v ligové sezoně inkasovali.

V 55. minutě se Falta protáhl do vápna, po souboji s Hůlkou upadl a sudí Lerch nařídil penaltu. Svůj verdikt nezměnil ani po konzultaci s videorozhodčím. K pokutovému kopu se postavil Plšek, který zamířil přesně do horního rohu. Pětadvacetiletý záložník se proti "Klokanům" trefil ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů.

Dvougólové manko ale domácí do kolen neposlalo. V 62. minutě se o kontaktní gól z přímého volného kopu z 20 metrů postaral Podaný, který ukázkově zakroutil míč do horního růžku Reichlovy branky a dal vzpomenout na podobné zakončení z utkání proti Mladé Boleslavi.

V 70. minutě si Reichl poradil s Vodhánělovou prudkou střelou po zemi. O dvě minuty později už ale kapituloval, když si na Jindřiškův roh naběhl Hůlka a hlavou srovnal.

Pražané se hnali za třemi body, které jim nakonec ve čtvrté minutě nastavení zařídil Bartek. "Klokani" před vlastními diváky porazili Sigmu v lize po pěti zápasech.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Velký emocionální zážitek. Hráli jsme průměrný první poločas, měli jsme trochu víc ze hry, byli jsme trošku nebezpečnější, ale nebylo to takové, jaké bychom si představovali. Oproti předchozím domácím zápasům jsme byli vlažnější, méně přesvědčivější. V podstatě z první situace jsme dostali gól. To byl šok, direkt. O poločase jsme se rozhodli, že změníme rozestavení. Nejprve jsme inkasovali z penalty a za stavu 0:2 jsme byli v kritické situaci. Do hry nás jednoznačně dostal přímý kop Kuby, který trefil fantasticky přes zeď. Ten gól nastartoval jak hráče, tak obecenstvo, které logicky bylo v útlumu. Najednou bylo vidět, že naši hráči mají síly. Začali jsme pohybově vypadat dobře. Udělali jsme další střídání, přišel Ugwu a byl to takový impuls, pomohlo nám to. Přišel gól na 2:2 z rohového kopu. Když to bylo 2:2, věřil jsem, že třetí gól dáme. Hráči i diváci šli do pozitivního fanatismu a pak už byla radost takový zápas koučovat. Na konci jsme zachovali klid. David Bartek byl v gólové situaci a věděl jsem, že to musel být gól, protože v tom byly takové pozitivní emoce, že to tak muselo dopadnout. Teď ještě jedeme na vlně krásných emocí. Zápas jsme otočili společně s našimi fanoušky, protože nám dali energii. Bez ní bychom to nezvládli."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Připravovali jsme se na zápas velice důsledně. Nastoupili jsme trošku v jiném rozestavení, na tři obránce. První poločas se nám to celkem dařilo, i když moc příležitostí na obou stranách nebylo, ale povedlo se nám vstřelit gól. Do druhého poločasu jsme vstoupili zase dobře, dali jsme branku a bohužel utkání jsme nezvládli. Udělali jsme individuální chyby a utkání jsme nepochopitelně prohráli. Jsem z toho velice zklamaný, protože už je to několikáté utkání, které jsme v závěru ztratili a přicházíme tak o body."

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 3:2 (0:1)

Branky: 62. Podaný, 72. Hůlka, 90.+4 Bartek - 38. vlastní Fryšták, 58. Plšek z pen. Rozhodčí: Lerch - Vaňkát, Ratajová - Hrubeš (video). ŽK: Hronek, Ugwu, Miller (asistent trenéra) - Radek Látal, Jemelka, Beneš, Nešpor. Diváci: 5375.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný (46. Vaníček) - Bartek, Vacek (89. Rada), Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita (69. Ugwu), Vodháněl. Trenér: Hašek.

Olomouc: Reichl - Greššák, Beneš, Jemelka - Radek Látal, Houska, Plšek (90.+2 Tandir), Falta, Kerbr - Yunis (71. Pilař), Nešpor (85. Zmrzlý). Trenér: Radoslav Látal.