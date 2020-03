Bohemians slaví první venkovní výhru v sezoně

Zlín - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve 24. kole první ligy ve Zlíně 3:2 a připsali si první venkovní výhru v této sezoně nejvyšší soutěže. Dvě branky "Klokanů" vstřelil Matěj Pulkrab, jednu přidal Antonín Vaníček. Za domácí snižovali Dominik Simerský a Lamin Jawo. Zlín nedokázal vyhrát ani ve čtvrtém jarním zápase a zůstal na třináctém místě tabulky. Pražané si upevnili jedenáctou příčku.

Ve čtvrté minutě kopali domácí přímý kop z hranice šestnáctky, ale Čanturišvili s ním nenaložil vůbec dobře a trefil jen zeď. To byla na dlouhou dobu jediná větší šance "Ševců" navzdory tomu, že opticky měli více ze hry.

"Klokani" předváděli jednoduchý fotbal s rychlým přenášením hry a slavili s tím úspěch. V deváté minutě protáhl Rakovana Vodháněl a byl z toho roh, po něm hlavičkoval Šmíd těsně vedle.

Z gólu se Pražané radovali v 16. minutě. Po pěkné kombinaci Vodháněla s Vaníčkem mířil přesně Pulkrab a dal svůj první gól v tomto ligovém ročníku.

Následná převaha Zlína byla vysoce neefektivní, bez šance, nápadu, myšlenky. Naopak další povedená kombinace přinesla hostům druhou branku. Hůlka ve 37. minutě pronikl snadno do šestnáctky, dal míč pod sebe Vaníčkovi, který se nemýlil. Také on skóroval poprvé v ligové sezoně.

Klesající šance Zlína vzápětí oživil stoper Simerský, když Jiráčkovu přihrávku napálil pod břevna a snížil na 1:2. V závěru poločasu ještě střílel těsně vedle domácí Poznar.

V druhé půli opět diktoval průběh hry domácí tým, ale znovu bez nápadu a momentu překvapení, který by vytvořil střeleckou příležitost. Až v 60. minutě vypálil tvrdě Čanturišvili, ale Le Giang byl na místě.

Bohemians stačilo poctivě bránit a v 65. minutě zvýšili vedení. Po standardní situaci využil zmatku ve zlínské obraně opět Pulkrab a svým druhým gólem v zápase nasměroval Pražany ke třem bodům.

Zlín ještě snížil, když se v 83. minutě prosadil přesnou střelou Jawo. Vyrovnat už domácí nedokázali, byť po Ikanunieksově střele byli blízko. "Ševci" na jaře doma poprvé prohráli 2:3 a po zimní přestávce zatím získali jediný bod za remízu na Spartě.

Hlasy po utkání:

Jan Kameník (trenér Zlína): "Jsme velice zklamaní, podruhé za sebou jsme doma prohráli 2:3. Dostali jsme laciné branky, nejen dnes, ale celkově na jaře. Něco s tím musíme udělat. Vstoupili jsme do utkání slušně, ale inkasovali jsme po zbytečné chybě a prohraném souboji. Hra v první půli byla neurovnaná, byla v ní spousta nepřesností. Po přestávce jsme byli povzbuzeni kontaktním gólem, hráli jsme na tři útočníky, ale dokázali jsme z toho vytěžit jen další snížení. Realita je taková, že ve zbytku základní části hrajeme o to, abychom se vyhnuli baráži. Když jsme uhráli bod na Spartě, budeme muset vyválčit další body i u jiných silných soupeřů."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians 1905): "Povedl se nám vstup do utkání, dali jsme rychle gól a brzy přidali i druhý. Mrzí mě, že jsme dvakrát při našem dvougólovém vedení dovolili domácím vždy snížit. Měli jsme tam šanci na čtvrtý gól a místo toho jsme inkasovali. Vyplatilo se nám, že jsme zahustili střed pole. Pomohli jsme si hodně směrem do středu tabulky, ale ještě to musíme potvrdit v dalších zápasech, kdy hrajeme dvakrát doma. Výhra venku přišla v pravý čas, stejně jako bylo jen otázkou času, kdy se začne prosazovat Matěj Pulkrab."