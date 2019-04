Teplice - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili v předehrávce 28. kola první fotbalové ligy v Teplicích 2:1 a výrazně si pomohli v boji o záchranu. Hosty poslal v úvodu druhé půle do vedení Martin Dostál, v 80. minutě sice srovnal Jan Kuchta, ale tři minuty před koncem rozhodl střídající Jakub Nečas, který byl v té chvíli na hřišti jen dvě minuty.

"Klokani" potvrdili, že se jim více daří venku, na soupeřových hřištích získali 19 z celkových 30 bodů. Pražané po třech kolech zvítězili a bodově se dotáhli na jedenáctou Opavu. Naopak Teplice po třech domácích ligových výhrách za sebou tentokrát neuspěly a zůstaly desáté s pětibodovým náskokem na Bohemians.

"Klokani" v chladném počasí s teplotou těsně nad nulou vyrukovali na zaskočené domácí hodně zhurta a během první půlhodiny si vypracovali pět brankových šancí, ovšem bez úspěchu.

Hned v úvodu dva průniky domácí obranou nedokázal proměnit Reiter a na konci půlhodiny dvakrát zachraňoval Severočechy na brankové čáře hlavou Vondrášek, který zastoupil již překonaného Grigara. Nejdříve odvrátil Bartkovu střelu po zaváhání domácího gólmana, podruhé Hůlkovu hlavičku. Další pokus Bartka vytáhl konečky prstů brankář Grigar.

Domácí se k šestnáctce soupeře pořádně dostali až v posledních pěti minutách prvního poločasu, ale ke gólu měly jejich pokusy daleko. Žitného technickou střelu vyrazil brankář Fryšták, Horova rána šla vedle a Kučerův pokus byl zblokován.

Domácí se z průběhu prvního poločasu nepoučili a i po přestávce tahali za kratší konec. Šestá šance Bohemians v utkání už znamenala v 56. minutě vedení. Grigar sice po nepřehledné situaci dvakrát střelám soupeře zabránil, ale Dostál už z 12 metrů dokázal do opuštěné branky míč vrátit, přestože byl při střele faulován.

Hosté mohli rozhodnout v 80. minutě, kdy měl po brejku gól na noze Vaníček. Pálil ale nad a ve stejné minutě bylo vyrovnáno po hrubé chybě hostujícího brankáře Fryštáka. Tomu vypadl centr z ruky a střídající Kuchta se nemýlil.

Bohemians si ale vzali ztracené vedení zpět. Střídající Nečas po dvouminutovém pobytu na hřišti a Vaníčkově centru rybičkou hlavou vstřelil v 87. minutě vítězný gól.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Z naší strany není co hodnotit. Věděli jsme o důležitosti utkání, přesto jsme vstoupili do zápasu špatně a pokračovali jsme v tom do poločasu i po něm. Trochu nám pomohla střídání, ale i ten náš gól nám Bohemka darovala. My zaostávali ve všech herních aspektech, podali jsme velmi špatný výkon. Je to pro nás velká komplikace. Máme to stále ještě ve svých rukou, ale s takovým výkonem bychom neobstáli s nikým."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Takový zápas se mi hodnotí dobře. Nejenže jsme vyhráli, ale vyhráli jsme zaslouženě, i když obvykle toto slovo nerad používám. Bylo to napínavé, emocemi nabité utkání. V prvním poločase jsme vedli na šance 5:0, ale stav byl 0:0. A když jsme už míč do branky dotlačili, tak jsme inkasovali z akce, která ani nebyla šancí. Já byl na chvíli zcela paralyzován. Říkal jsem si: 7:1 na šance a 1:1 na góly. Naštěstí přišel na hřiště Kuba Nečas a zápas po krásné akci rozhodl. Pokud má fotbal logiku, měli jsme tu vyhrát. Za dřívějšího formátu bychom byli zachráněni, ale já příchod nového systému vítal, takže si na něj nebudu teď stěžovat."

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:2 (0:0)

Branky: 80. Kuchta - 56. Dostál, 87. Nečas. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Novák. ŽK: Bartek (Bohemians). Diváci: 2367.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Shejbal - Ljevakovič (46. Kuchta), Kučera - Hora, Trubač (62. Bezdička), Žitný (71. Krob) - Jindráček. Trenér: Hejkal.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Vacek, Jindřišek, Bartek - Reiter (85. Nečas), Puškáč (46. Koubek), Vaníček (90. Ljovin). Trenér: M. Hašek.

1. Slavia 27 22 2 3 69:20 68 2. Plzeň 27 19 4 4 40:25 61 3. Sparta 27 16 5 6 47:23 53 4. Jablonec 27 13 6 8 47:24 45 5. Ostrava 27 12 6 9 35:30 42 6. Mladá Boleslav 27 10 8 9 46:40 38 7. Olomouc 27 11 4 12 33:39 37 8. Liberec 27 9 9 9 27:23 36 9. Zlín 27 11 3 13 31:35 36 10. Teplice 28 10 5 13 32:40 35 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Bohemians Praha 1905 28 7 9 12 27:36 30 13. Slovácko 27 9 3 15 27:41 30 14. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 15. Karviná 27 5 5 17 32:51 20 16. Dukla 27 5 4 18 22:54 19