Praha - Fotbalisté Bohemians Praha remizovali v utkání 27. kola první ligy s Mladou Boleslaví 0:0 a propadli se na 14. místo tabulky, na které jim hrozí baráž o udržení. Vršovický klub nevyhrál doma od prvního kola soutěže v červenci loňského roku. Hosté zůstávají jediným neporaženým týmem jara a stále se drží na šestém místě ve skupině, která bude hrát o titul a poháry.

Hosté dorazili do Vršovic s gloriolou jediného na jaře neporaženého týmu, ale na jejich hře byla viditelná absence potrestaného kanonýry Komličenka. V úvodu byli sice aktivnější, ale Klokani brzy poznali, že ze strany soupeře příliš nebezpečí nehrozí, hru vyrovnali, ale ani oni nebyli dlouho nebezpeční.

Nudu úvodního poločasu ukončil ve 33. minutě hostující Bucha, který se skvěle protáhnul mezi obránci, ale jeho dělovku vytáhnul brankář Fryšták. Dorážku ze středu šestnáctky už Tatajev nezvládnul.

I další velkou možnost měli těsně před pauzou hosté po průniku Přikryla, ale Fryšták včasným vyběhnutím zneškodnil. Z protiútoku zahrozili poprvé i domácí, ale Puškáčův pokus včas zblokoval Fulnek.

Domácí ještě čtvrthodinu po pauze působili nerozhodně a po jejich hrubých chybách v obraně hosté hrozili, nejnebezpečnější ale byla rána Matějovského mimo tyče.

Po hodině hry ale přišla série rohových kopů Bohemians a z nich začalo přicházet nebezpečí, ale spíše šlo o nepřehledné situace bez zakončení. Až v 65. minutě pálil Vaníček, ale brankář Šeda byl na místě. Domácí se snažili prolomit gólový půst i v závěru, blízko k zásahu měl v nastaveném čase Vodháněl, ale neuspěl. Střelecká nemohoucnost Bohemians trvá - v Ďolíčku nevstřelili ligovou branku už 540 minut.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Hráli jsme pohár v týdnu a nejsme na tento rytmus zvyklí, byť jsme dobře trénovaní. Bylo vidět, že náš pohyb nebyl dobrý, naše hra neměla šťávu a nebyli jsme tak nebezpeční dopředu. V prvním poločase si tak vedl lépe soupeř, ale přežili jsme to a hráče jsem o pauze nabádal, že po pauze se jejich pohyb určitě zlepší a i díky příchodu Vacka se pak naše hra hodně oživila. Měli jsme pak dostatek prostoru rozhodnout, ale bohužel znovu jsme nedokázali doma vyhrát. Předsezónním cílem bylo hrát prostřední skupinu, teď už se ale musíme soustředit, abychom zvládli závěr sezóny bez ohrožení."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Fotbal bez branek se lidem nelíbí a já z toho mám dnes stejný pocit. V první půli jsme si sice vytvořili dvě šance, ale to bylo málo, držení míče bez šancí v šestnáctce není nic platné. I na úvod druhé půli jsme byli aktivnější, ale domácí pak vystřídali, hodně jim pomohl příchod Vacka, dostali se do tempa a my měli několikrát i štěstí. Z toho pohledu považuji remízu za zaslouženou. Komličenko nám chyběl, s ním bychom byli silovější."

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Lerch - Pospíšil, Vitner. ŽK: Pokorný, Vaníček - Matějovský, Tatajev, Túlio. Diváci: 4401.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek (60. Vacek), Bartek - Reiter (86. Vodháněl), Puškáč (76. Júsuf), Vaníček. Trenér: Hašek.

Mladá Boleslav: Šeda - Fulnek, Klíma, Jugas, Túlio - Hubínek, Tatajev - Bucha (58. Mašek), Matějovský (86. Mareš), Wiesner (68. Ewerton) - Přikryl. Trenér: Weber.