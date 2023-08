Bohemians se pokusí zdramatizovat odvetu předkola EKL s Bodö/Glimt

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 se pokusí zdramatizovat čtvrteční odvetu 2. předkola Evropské konferenční ligy s Bodö/Glimt. "Klokani" minulý týden prohráli na hřišti lídra norské ligy 0:3. Domácí odveta se uskuteční na stadionu Sparty na Letné, jelikož Ďolíček je pro pořádání evropských zápasů nezpůsobilý. Utkání má výkop v symbolických 19:05.

Pražané inkasovali v Bodö dvakrát na přelomu obou poločasů, třetí branku dostali v závěrečném nastavení. "Když to bylo 2:0, bylo to hratelné. Teď už to bude na rovinu složité. Musíme se z tohohle zápasu poučit, předvést lepší výkon a pokusit se alespoň vstřelit branku a udělat body do koeficientu. Vidíme, o čem Evropa je," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

"Dotahovat 0:2, nebo 0:3, je velký rozdíl. Nicméně není konec. Pokud chcete proti takhle silným soupeřům uspět, musíte proměňovat šance. Byla to jedna ze dvou věcí určujících průběh zápasu. Tou druhou byl nesmyslný třetí gól v nastavení," uvedl obránce či záložník Martin Dostál.

Vršovické mužstvo startuje v pohárové Evropě poprvé od roku 1987 díky nečekanému čtvrtému místu v minulé ligové sezoně, přitom rok předtím zachránilo prvoligovou příslušnost až v baráži s Opavou. Bohemians prohráli v pohárech čtyři z posledních pěti zápasů, doma ale našli přemožitele v jediném z minulých osmi utkání. Největším úspěchem Pražanů v Evropě je semifinále Poháru UEFA (dnešní EL) v sezoně 1982/83, kdy zároveň získali jediný titul v domácí lize.

Bodö hraje v pohárech počtvrté za sebou, v minulých dvou ročnících se navíc probojovalo do skupiny. Nejprve se představilo v Evropské konferenční lize, kde si díky postupu mezi osm nejlepších mužstev připsalo svůj dosud největší pohárový úspěch. Tehdy ve čtvrtfinále podlehlo budoucímu vítězi AS Řím, jehož předtím doma v hlavní fázi rozstřílelo 6:1.

V uplynulé sezoně týmu z města ležícího za polárním kruhem těsně nevyšel premiérový postup do Ligy mistrů a přes skupinu Evropské ligy se dostal do úvodního vyřazovacího kola EKL, v němž nestačil na Lech Poznaň.

České kluby vyřadily norské soupeře v šesti z osmi dosavadních dvojzápasů evropských pohárů. V minulé sezoně ale Viking Stavanger ve 2. předkole EKL přešel přes pražskou Spartu.

V kádru Bodö/Glimt je český reprezentační obránce do 19 let Lucas Kubr, který má i belgické občanství. Za A-tým norského celku si ale dosud připsal pouze dva krátké soutěžní starty, úvodní duel s Bohemians strávil na lavičce.

Týmy se na utkání nenaladily ideálně. "Klokani" doma v lize podlehli Teplicím 1:2 a Bodö/Glimt nestačilo na Tromsö 0:2. Norský celek našel přemožitele po sedmi soutěžních duelech a zdramatizoval si cestu za třetím titulem v klubové historii po triumfech v letech 2020 a 2021. Tamní ligu, jež se hraje systémem jaro - podzim, vede už pouze o šest bodů, navíc Viking Stavanger odehrál o utkání méně.

Vítěz dvojzápasu vyzve ve 3. předkole švédský Kalmar, nebo Pjunik Jerevan. Pro poraženého letošní účinkování v pohárech skončí.

Statistické údaje před odvetným utkáním 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy Bohemians Praha 1905 - Bodö/Glimt: Výkop: čtvrtek 3. srpna, 19:05. Rozhodčí: Birsan - Ghinguleac, Tunyogy (všichni Rum.). První zápas: 0:3. Bilance (klubová): Česko - Norsko: 18 9-5-4 29:22. 1967/68 PMEZ: Skeid Oslo - Sparta Praha 0:1, 1:1, 1976/77 PMEZ: Viking Stavanger - Ostrava 2:1, 0:2, 1984/85 PMEZ: Valerenga Oslo - Sparta Praha 3:3, 0:2, 2005/06 UEFA: Viking Stavanger - Slavia Praha 2:2, 2006/07 LM: Mladá Boleslav - Valerenga Oslo 3:1, 2:2, 2011/12 LM: Trondheim - Plzeň 0:1, 2:3, 2013/14 EL: Jablonec - Strömsgodset 2:1, 3:1, 2015/16 EL: Mladá Boleslav - Strömsgodset 1:2, 1:0, 2022/23 EKL: Sparta Praha - Viking Stavanger 0:0, 1:2, 2023/24 EKL: Bodö/Glimt - Bohemians Praha 1905 3:0. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka, Hybš - Köstl, Jindřišek, Hrubý, Kovařík - Matoušek - Prekop, Puškáč. Bodö/Glimt: Haikin - Wembangomo, Moe, Björtuft, Björkan - Fet, Berg, Grönbaek - Sörli, Espejord, Pellegrino. Absence: Petrák, Shejbal, Vondra (všichni zranění), Jánoš (nejistý start) - Žugelj (zranění), Moumbagna (nejistý start). Zajímavosti: - týmy se v evropských pohárech utkaly poprvé minulý týden - české kluby vyřadily norské soupeře v 6 z 8 dosavadních dvojzápasů evropských pohárů, v minulé sezoně ale Viking Stavanger ve 2. předkole EKL přešel přes Spartu - z 18 duelů s norskými soupeři prohrály české týmy jen 4 - Bohemians si první účast v evropských pohárech po 36 letech vybojovali díky 4. místu v minulém ligovém ročníku - Bohemians prohráli v pohárech 4 z posledních 5 zápasů - Bohemians doma v pohárech prohráli jediné z minulých 8 utkání - největším úspěchem Bohemians v Evropě je semifinále Poháru UEFA (dnešní Evropská liga) v sezoně 1982/83, kdy zároveň získali jediný titul v domácí lize - Bodö/Glimt startuje v pohárech počtvrté v řadě, v posledních 2 sezonách se probojovalo do skupiny EL, resp. EKL - Bodö/Glimt vyhrálo v pohárech jen 2 z posledních 10 utkání - Bodö/Glimt zvítězilo venku v pohárech v jediném z posledních 16 duelů a 10x po sobě tam nevyhrálo - největším úspěchem Bodö/Glimt v pohárech je čtvrtfinále EKL v ročníku 2021/22 - vítěz dvojzápasu vyzve ve 3. předkole švédský Kalmar, nebo Pjunik Jerevan - utkání se odehraje na stadionu Sparty na Letné, jelikož Ďolíček je pro evropské poháry nezpůsobilý - Bodö/Glimt v této sezoně norské ligy, která se hraje systémem jaro - podzim, prohrálo 2 ze 17 kol a neúplnou tabulku vede o 6 bodů - Bodö/Glimt prohrálo venku jediný z minulých 10 soutěžních zápasů (z toho 9 výher) - Bohemians v neděli podlehli doma v lize Teplicím 1:2, Bodö/Glimt zase prohrálo s Tromsö 0:2 a našlo přemožitele po 7 soutěžních duelech - v kádru Bodö/Glimt je český reprezentant do 19 let Kubr, který má i belgické občanství - Bodö/Glimt je dvojnásobným mistrem Norska (triumfovalo v letech 2020 a 2021)