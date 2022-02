Bohemians prohráli v Teplicích 0:1 a nebodovali počtvrté za sebou

Teplice - Fotbalisté Bohemians 1905 prohráli na úvod jarní části první ligy v Teplicích 0:1 a nebodovali počtvrté za sebou. Jedinou branku utkání 20. kola vstřelil ve 33. minutě Tomáš Vondrášek. "Klokani" klesli v neúplně tabulce na 13. místo. Severočeši vyhráli v nejvyšší soutěži potřetí z posledních čtyř zápasů a přiblížili se čtrnáctým Pardubicím na rozdíl tří bodů. Východočeši ale mají k dobru odložený duel se Slováckem.

"Šlo o velice důležitý zápas pro nás i Bohemku. Bylo znát, že to bylo trochu nervózní. Každý vstup po určité pauze není jednoduchý a jsme moc rádi, že jsme ho zvládli. Před utkáním jsme si říkali, že bude důležité dát první gól, což se nám podařilo, a po dlouhé době jsme udrželi i vzadu nulu," řekl na tiskové konferenci teplický trenér Jiří Jarošík.

V základní sestavě Bohemians nechyběl kapitán Jindřišek, jenž si připsal k 294. prvoligový start za "Klokany", a vyrovnal tak 36 let starý rekord Prokeše. Prohra mu však tento milník zkazila. "Radost nemám žádnou. Nekoukám na statistiky. Kdybychom uhráli bod nebo vyhráli, tak bych měl větší radost. Jenže jsme nebodovali a tahle statistika je někde vzadu," prohlásil Jindřišek.

Po opatrném úvodu měli první nadějnou šanci Bohemians. Hyčkovu chybu v rozehrávce mohl v 18. minutě potrestat Beran, při svém rychlém protiútoku si však příliš předkopl míč a ten odklidil včas navrátivší Boljevič. O chvíli později si na Kovaříkův centr za obranu naběhl hostující Chramosta, ale přestřelil.

"Měli jsme špatný vstup do zápasu. Prvních třicet minut bylo z naší strany ustrašených. Defenziva jakž takž fungovala, ale směrem dopředu jsme byli bojácní a spoléhali jsme jeden na druhého," uvedl kouč Bohemians Luděk Klusáček.

Ve 33. minutě se měnilo skóre na opačné straně hřiště. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu Teplic propadl centr až na zadní tyč k Vondráškovi a ten nedal přesnou ranou brankáři Valešovi šanci. Čtyřiatřicetiletý obránce vstřelil nejen svůj první gól v sezoně, ale stal se i prvním ligovým střelcem v jarní části.

"Terén byl vzhledem k počasí těžký, ale na to jsme zvyklí. Ten odskok byl trochu pomalejší, zvedlo se to do víc vzduchu, takže jsem měl čas měl víc namířit namířit. Na druhou stranu jsem to pořád trefil levačkou, svou slabší nohou, takže jsem spíše zavřel oči a plácl do toho. Jsem rád, že to pomohlo k vítězství," podotkl Vondrášek.

Bohemians mohli sice vzápětí vyrovnat, ale Květovu příležitost z bezprostřední blízkosti zneškodnil domácí gólman Grigar.

"Klokani" se po přestávce vrhli do útoku, na těžkém terénu se jim však dlouho nedařilo vypracovat vážnější příležitost. Udeřit mohl po hodině hry až střídající Necid, jenže z malého vápna předchozí přihrávku Chramosty nevyužil a odkrytou branku soupeře trestuhodně minul. O pár minut později nepřekonal Grigara znovu ani Květ.

"My jsme byli lepší v první půli, Bohemka ve druhé. Po přestávce měl soupeř dvě tři šance, ale to bylo po našich chybách. Ve druhé části jsme však byli pasivnější, což se mi nelíbilo," hodnotil Jarošík.

Teplice mohly přidat gólovou pojistku dvacet minut před koncem, kdy si střídající Kodad naběhl na centr Ledeckého, jeho pohotové zakončení však skončilo na břevně. Když se pak dvanáct minut před koncem neprosadil ani hlavičkující Necid, skončilo utkání těsným vítězstvím domácích.

Teplice tak v lize porazily svého soupeře po čtyřech zápasech a doma s ním bodovaly podeváté z posledních 10 utkání. V tabulce Severočeši ztrácí na Bohemians jen čtyři body.

"Je to velká ztráta. Zklamala nás hra dopředu, kde jsme nic jsme nepředvedli. Nebyli jsme schopní vzít zodpovědnost a chtěli naopak hrát pohodlný fotbal. Potřebujeme se z toho během týdne dostat a zvládnout další duel se Zlínem za tři body, jinak to bude ještě těžší," dodal Klusáček.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Šlo o velice důležitý zápas pro nás i Bohemku. Bylo znát, že to bylo trochu nervózní. Každý vstup po určité pauze není jednoduchý a jsme moc rádi, že jsme ho zvládli. Před zápasem jsme si říkali, že bude důležité dát první gól, což se nám podařilo, a po dlouhé době jsme udrželi i vzadu nulu. Byl to vyrovnaný zápas. My jsme byli lepší v první půli, Bohemka ve druhé. Po přestávce měl soupeř dvě tři šance, ale to bylo po našich chybách. Ve druhé části jsme byli i pasivnější, což se mi nelíbilo. Nakonec jsme to ale zvládli a tenhle výsledek je pro nás důležitý."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Měli jsme špatný vstup do zápasu. Prvních třicet minut bylo z naší strany ustrašených. Defenziva jakž takž fungovala, ale směrem dopředu jsme byli bojácní a spoléhali jsme jeden na druhého. Malinko nás probudil první gól, ale i přes zvýšenou snahu ve druhé půli se nám nepodařilo srovnat a je to velká ztráta. Už takhle jsme si situaci zkomplikovali prohranými zápasy na konci podzimu a dnes jsme to potvrdili i v Teplicích, které jsme nechali dotáhnout na čtyři body. Je to pro nás komplikace a v dalším utkání se Zlínem budeme příští týden pod velkým tlakem."

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 33. Vondrášek. Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Vondrášek - Květ, Necid. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Fortelný (90.+1 Sunzu), Trubač, Boljevič (76. Prošek) - Mareš (55. Kodad), Žák (55. Ledecký). Trenér: Jarošík.

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra (84. Petrák) - Dostál (75. Nový), Květ, Jindřišek, Kovařík - Beran (57. Hronek) - Koubek (57. Necid), Chramosta (75. Puškáč). Trenér: Klusáček.