Bohemians prodloužili smlouvy s koučem Klusáčkem a Jindřiškem

Praha - Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 prodloužil smlouvy s trenérem Luďkem Klusáčkem a kapitánem Josefem Jindřiškem. Kouč i devětatřicetiletý záložník se "Klokanům" upsali do konce června 2021. Vršovický celek o tom informoval na svých internetových stránkách.

"Je pro mě čest být součástí Bohemky. Mám tady skvělé zázemí, nic mi nechybí. Jsem rád, že budeme společně pokračovat, ale nejdůležitější teď je úspěšně dokončit stávající sezonu," uvedl třiapadesátiletý Klusáček, který do Ďolíčku přišel loni v říjnu jako nástupce odvolaného Martina Haška.

Pro Klusáčka šlo návrat po pěti letech. Na jaře 2014 dovedl Bohemians 1905 k záchraně, ale po sezoně smlouvu neprodloužil. Poté dělal asistenta Ivanu Haškovi v Kataru SC a vedl Jihlavu, kde skončil v září 2015 a od té doby byl bez angažmá.

"Klokani" mají pod Klusáčkovým vedením bilanci sedm výher, tři remízy a šest porážek. Po obnovení nejvyšší soutěže po pauze zaviněné koronavirem vyhráli tři ze čtyř dosavadních zápasů a v tabulce jim patří desáté místo, které jako poslední zaručuje účast ve skupině o evropské poháry. Od skupiny o udržení je dvě kola před koncem základní části dělí tři body.

Jindřišek působí v týmu Bohemians 1905 už od roku 2009. "V sobotu po zápase se mě ptal Tomáš Rosický, kolik je mi let. Když jsem mu to řekl, tak se usmál, že budu fotbalový Jágr, že budu hrát do padesáti," uvedl záložník, který v sezoně vynechal jen jedno z 28 kol a dal jednu branku. Celkem má bývalý hráč Olomouce a Jablonce v lize na kontě 347 zápasů a 22 gólů.