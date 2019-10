Bohemians přivítají v páteční předehrávce rozjeté Slovácko

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 a Slovácka načnou páteční předehrávkou 15. kolo první ligy. Oba týmy půjdou do utkání v opačném rozpoložení. Zatímco dvanáctí Pražané zvítězili v jediném z posledních šesti kol, páté Slovácko třikrát za sebou vyhrálo a pětkrát v řadě neprohrálo. Utkání má výkop v 18:00.

Slovácku po vydařené sérii zápasů schází pouze bod na třetí Mladou Boleslav. "Náš tým je po třech výhrách psychicky v pohodě, ale nesmí nás to ukolébat a je potřeba se připravit o to zodpovědněji. Musíme se dál prezentovat poctivými a kvalitními výkony," řekl trenér Martin Svědík.

"Bohemians dělají tuto sezonu doma hodně bodů, ženou je k nim jejich fanoušci. Po příchodu (kouče) Luďka Klusáčka trochu změnili styl hry, chtějí víc zapracovat na defenzivě a organizaci, ale jsou i nebezpeční v přechodové fázi. Na jejich výpady a kombinace si musíme dát velký pozor. Nesmí nás zmást jejich prohra na Spartě 0:4, je zkreslující," konstatoval Svědík.

Podle asistenta trenéra Bohemians Ericha Brabce je Slovácko těžkým soupeřem, což dokumentuje jeho postavení v tabulce. "Dělají výsledky, které jim přináší body. Trenér je nutí, aby běhali, disponují i kvalitou na střídačce. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí," uvedl Brabec.

"Klokani" budou spoléhat na domácí prostředí. V ligovém ročníku v osmi venkovních duelech nezvítězili, ale před vlastními diváky v šesti zápasech neprohráli. "Ze všech týmů, které v Ďolíčku letos hrály, bude Slovácko asi nejtěžší. My budeme chtít prodloužit naši sérii na domácím stadionu. Pokud by se nám to povedlo, tak by to bylo skvělé," prohlásil Brabec.

Bohemians po angažování Klusáčka porazili doma Opavu 1:0, ale v následujícím kole prohráli se Spartou 0:4. "Zápas na Letné je již za námi. Věřím, že si příležitosti vytvoříme i proti Slovácku a proměníme je," řekl Brabec.

Pražanům se proti Slovácku daří, poslední tři zápasy v lize s ním Bohemians neprohráli a podlehli mu pouze v jednom z uplynulých šesti utkání. Poslední dva vzájemné duely ale skončily remízou.

Tabulka:

1. Slavia 14 12 2 0 29:3 38 2. Plzeň 14 9 2 3 26:13 29 3. Mladá Boleslav 14 8 1 5 28:19 25 4. Jablonec 14 7 3 4 26:20 24 5. Slovácko 14 7 3 4 20:19 24 6. Ostrava 14 7 1 6 24:18 22 7. Sparta 14 6 3 5 27:19 21 8. Liberec 14 5 3 6 21:20 18 9. Olomouc 14 4 6 4 20:20 18 10. Teplice 14 4 6 4 12:17 18 11. České Budějovice 14 5 2 7 21:25 17 12. Bohemians 14 4 3 7 17:26 15 13. Příbram 14 3 3 8 12:25 12 14. Karviná 14 2 5 7 11:19 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 14 2 3 9 7:26 9