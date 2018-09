Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím si, že jsme prohráli utkání, které se snad ani prohrát nedalo. Jednoznačná dominance první poločas, možná jsme mohli přidat ještě nějakou branku navíc. Druhý poločas jsme se možná trošku podvědomě stáhli, no a pak jsme pykali za naprosto fatální chyby. Soupeř využil všechny svoje situace. Nutno říct, že jsme jim hodně pomohli svým chováním a obrannou činností. Nakonec je z toho výsledek, který je hodně špatný pro mužstvo v této situaci. Budeme se muset zmobilizovat a najít odpověď. Teď jsme v pozicích, které nejsou příjemné. Vůbec to nebylo o tom, že nám došly síly. Udělali jsme fatální chyby v přechodové fázi soupeře."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Zápas, kde se emoce vyměnily, jako když noc vystřídá den. My jsme sem jeli s vědomím toho, že Sigma má za sebou náročný program, cestování a sázeli jsme na to, že pravděpodobně nebudou mít takovou šťávu. Já jsem říkal hráčům kdy jindy tu vyhrát, když ne teď, když má za sebou Sigma tenhle náročný program. A na hřišti se děl úplný opak. Byli jsme pomalí jak pohybově, tak myšlením, všude jsme byli výrazně pozdě. Byli jsme v podstatě na ručník. O poločase jsme se namotivovali a dali jsme tam Nečase, který nám k výsledku taky pomohl. Dali jsme kontaktní gól a dostali jsme se na koně a Sigma se dostala úplně dolů. Kdybychom měli trochu větší kvalitu, mohli jsme přidat i další branky. Jsme samozřejmě nesmírně šťastní, protože otočit z 0:2 na 3:2, to se mi stalo snad jenom jednou v mé trenérské kariéře. Co mám informaci, tak Bohemce se to povedlo poprvé v historii. Bez Hilála bychom to dneska nedokázali otočit. Doufám, že v Bohemce vydrží alespoň rok. Věříme, že čas ještě bude pracovat pro nás a že mužstvo bude lepší a lepší."