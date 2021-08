Bohemians porazili Teplice 4:2 a poprvé v sezoně vyhráli

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 se v 6. ligovém kole dočkali prvního vítězství v sezoně. V Ďolíčku porazili Teplice 4:2, přestože prohrávali. Hosty poslal do vedení ve 22. minutě Jakub Mareš, v závěru prvního poločasu v rozpětí šesti minut výsledek otočili Jan Chramosta z penalty a Daniel Krch. Po změně stran Chramosta proměnil i druhý pokutový kop, v závěru sice snížil Jan Fortelný, ale Matěj Koubek v nastavení přidal čtvrtý gól domácích. "Klokani" vyhráli v nejvyšší soutěži poprvé od začátku května po osmi zápasech, Severočeši venku v lize pošesté v řadě prohráli.

Trenér domácích Luděk Klusáček změnil po prohře s Pardubicemi sestavu hned na šesti místech. Mimo jiné se do branky vrátil Le Giang a na hrot se místo Necida postavil Chramosta.

Domácí začali náporem, ale vytěžili z něj jen sérii rohových kopů. První šance se zrodila na druhé straně. Ve 12. minutě teplický Moulis po Černého centru zprava tvrdě vypálil a Le Giang míč vytlačil na tyč. O 10 minut později přilétl do domácí šestnáctky centr pro změnu z levé strany od Chlumeckého a Mareš hlavičkoval do sítě.

Teplický brankář Čtvrtečka se 40 minut s domácím kotlem za zády nudil, mezi tyče nemířila ani jedna střela. Závěr prvního poločasu však všechno změnil. Nejprve Moulis nešikovně zahrál rukou a Chramosta z penalty poslal míč se štěstím pod gólmanovým tělem do sítě. V nastaveném čase Květ rozehrál devátý rohový kop a Krch hlavou zařídil obrat.

Hned po změně stran Bartkova tečovaná střela skončila na tyči teplické branky. V 59. minutě rozhodčí Zelinka po konzultaci s videem nařídil druhou penaltu, tentokrát za Chlumeckého faul na Chramostu. Zkušený útočník domácích sám pokutový kop proměnil.

V 70. minutě mohl zvýšit Keita, ale sám proti brankáři zamířil vedle tyče a Bartek v další dobré pozici vysoko přestřelil. Dvě minuty před koncem zápas zdramatizoval střídající Fortelný. Jenže v nastaveném čase po faulu hosté diskutovali s rozhodčím, domácí rychle rozehráli a Koubek sólem výhru zpečetil. Teplice v lize potřetí za sebou vyšly v Ďolíčku naprázdno a od loňského prosince nezvítězily venku v nejvyšší soutěži ve 13. duelu za sebou.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "V prvním poločase to bylo podobné jako s Pardubicemi. Měli jsme herní převahu, ale soupeř měl šanci a dal gól. Náš tlak byl platonický. Naše hra je sterilní, máme problém, hrozně se nadřeme, abychom si šanci vytvořili. Po inkasovaném gólu jsme přeskupili řady, hráli jsme jen na tři obránce. Vysvobodil nás až pokutový kop a dokázali jsme trochu šťastně otočit. Z penalty, kterou jsem neviděl, jsme zvýšili a mohli dohrát v klidu, ale po vystřídání jsme ztráceli balony a z toho přišlo zdramatizování. Výkon nebyl bůhvíjaký, ale cením si toho, že jsme dokázali zápas otočit."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Počáteční tlak jsem zvládali, byli jsme nebezpečnější a dali jsme gól, což nám mělo hodně pomoct. Pak ale přišly špatně vyřešené situace, dostali jsme laciné branky. Nevím, proč měl Moulis před penaltou ruku nahoře, ale stane se. Pak přišel zbytečný roh, mohli jsme míč odkopnout a místo toho trest na 2:1 do šatny. Druhou penaltu jsem neviděl, nemohu posoudit. Domácí byli na koni, my působili mdlým dojmem, ale pak jsme to střídáním zdramatizovali. Pak zase zbytečná chyba na půlce. Hráči říkají, že rozhodčí řekl 'počkejte', ale hráči nemají být k míči zády. Krutá prohra, zbytečně moc gólů. Musíme se vyvarovat faulů a chyb."