Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 ve 29. kole první ligy ukončili domácí střelecké trápení a porazili 1:0 Jablonec. Jedinou branku dal David Bartek a Klokani před závěrečným kolem mají naději, že se vyhnou bojům o záchranu. Pro Severočechy porážka nic neznamenala, protože už před utkáním měli jistotu účasti ve skupině o titul.

Jako první zahrozili Bohemians 1905 a postaral se o to Vaníček, který ve dvanácté minutě jen těsně minul horní roh. Po čtvrthodině hry už se domácí ujali vedení - Dostál našel volného Bartka, který hlavou poslal míč pod padajícím gólmanem Hrubým do brány a ukončil 555 minut trvající čekání Klokanů na domácí zásah.

Ve 40. minutě mohli domácí přidat druhou branku. Obrana severočeského celku dala příliš prostoru Vackovi, ale jeho technická střela jen těsně skončila nad. Jablonec mohl vyrovnat v závěru poločasu, avšak Jovovičovu střelu brankář Bohemians Fryšták na čáře vyrazil.

Ve druhém poločase postupně přebral aktivitu Jablonec, ale do první výrazné šance se v 70. minutě dostali domácí, jenže Reiter v dobré pozici vystřelil slabě. Příležitosti Severočechů přišly až v závěru. Nejprve Trávník nevyužil zmatků před vápnem Bohemians 1905 a v posledních vteřinách Kubista z voleje jen těsně minul levou tyč.

Bohemians 1905 si připsali druhé vítězství za sebou a od desátého místa, které jako poslední znamená účast v play off o poháry, je dělí dva body. Na dvanácté příčce navíc drží sedmibodový odstup od předposledního místa, ze kterého se po nadstavbě jde do baráže. Poslední Dukla je o další šest bodů zpět.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Byla to naše poslední šance doma konečně zvítězit. Říkali jsme si, že by bylo dobré vyhrát první a poslední domácí ligové utkání. Byla to série 13 zápasů, z toho v posledních pěti jsme nedali branku. Jsme šťastní, že se nám to povedlo proti velmi silnému soupeři, Jablonec byl výborný na míči i běžecky. My jsme dnes nebyli běžecky top, ale zvládli jsme to. Soupeř byl lepší v držení míče, zlobil ze standardních situací. Z jeho optického tlaku si vypracoval šanci až v závěru Kubistou. Ubojovali jsme to spolu s našimi fanoušky a napínavé to bylo až do konce."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Nedali jsme branku, přitom příležitostí jsme na to měli dost. Domácí dali jediný gól po centru a hlavičce. Neměli snad žádnou další střelu na branku. Ale hraje se na góly. Mrzí mě to, hráčům nemůžu herně nic moc vytknout. Osmdesát minut jsme byli lepší, ale na to se nehraje. Za výkon a kombinační hru se nemusíme stydět. Nedáváme branky, nepadá nám to tam. Takových zápasů, kdy jsme byli v poli lepší, ale nevyhráli jsme, už bylo víc, třeba v Boleslavi, v Plzni nebo teď na Bohemians. Proto mě mrzí, že jsme ani v Ďolíčku neurvali body. Spartě jsme se mohli přiblížit, ale ještě máme šest zápasů, v kterých se budeme chtít prosadit v boji o Evropskou ligu. Jdeme dál."

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 15. Bartek. Rozhodčí: Ardeleanu - Pelikán, Horák. ŽK: Bartek. Diváci: 4079

Bohemians 1905: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek, Bartek - Reiter (83. Ljovin), Nečas (34. Hilál, 63. Koubek), Vaníček. Trenér: Hašek.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Jovovič, Trávník, Hübschman, Považanec (84. Kubista), Vatajelu (74. Kratochvíl) - Doležal (71. Chramosta). Trenér: Rada.