Bohemians porazili Jablonec 4:1 a jsou čtvrtí, Jindřišek je nejstarší střelec

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 v závěrečném 30. kole základní části první ligy porazili na svém hřišti Jablonec 4:1 a do nadstavbové skupiny o titul půjdou ze čtvrtého místa. Severočechy naopak čeká skupina o záchranu. Skóre v Ďolíčku otevřel v deváté minutě Jan Matoušek a ve 20. minutě proměnil pokutový kop domácí kapitán Josef Jindřišek, jenž se stal ve věku 42 let, dva měsíce a 16 dní nejstarším střelcem nejvyšší soutěže v samostatné historii. Další góly Pražanů přidali v 53. minutě Václav Drchal a 89. minutě Erik Prekop, za hosty pouze snížil v 79. minutě Pavel Šulc.

Bohemians ukončili základní část na čtvrtém místě se ziskem 48 bodů, čímž vyrovnali výkon z ročníku 2001/02. V minulé sezoně měli na 14. místě pouze 26 bodů a museli hrát skupinu o udržení a později i baráž. O záchranu si naopak stejně jako loni zahraje Jablonec, který se po výhře Českých Budějovic 3:1 nad Pardubicemi propadl vinou horších vzájemných zápasů na 11. místo za Jihočechy.

Bohemians vstoupili do utkání aktivně a už v deváté minutě šli do vedení. Matoušek si zpracoval na hranici vápna vysoký míč a pohotově ho poslal k bližší tyči. Někdejší hráč Jablonce potvrdil vynikající jarní formu. Všech šest ligových branek v ročníku nastřílel v posledních sedmi zápasech, do kterých zasáhl.

Domácí nastoupili v retro dresech, které připomínaly mistrovskou sezonu 1982/83, a slavnostní nálada možná hrála roli i po penaltovém faulu Akpudjeho na Drchala. Zaplněný Ďolíček vyvolal k exekuci pokutového kopu kapitána Jindřiška, jenž s jistotou proměnil. Svůj první gól od 23. srpna 2020 z respektu ke svému bývalému klubu, ve kterém před takřka 20 lety debutoval v nejvyšší soutěži, příliš neslavil. Dvaačtyřicetiletý defenzivní záložník se stal nejstarším střelcem první ligy a vzal rekord svému dnešnímu protihráči Hübschmanovi.

I Jablonec měl šance, Jedlička ale svůj tým podržel při Chramostově sólu i po Polidarově zakončení zblízka. Naopak zvýšit mohl Drchal, jenž poslal svou ránu těsně vedle tyče.

Třiadvacetiletý útočník se dočkal v 54. minutě. Puškáčovu hlavičku ještě Hanuš vyrazil, Drchal ale byl připravený s dorážkou. Hráč hostující ze Sparty dal šestý gól v ročníku a srovnal se s Puškáčem a Matouškem v čele týmové tabulky střelců.

Severočeši potřebovali vzhledem k vývoji utkání České Budějovice - Pardubice bodovat, dokázali ale už jen jednou snížit. V 79. minutě proběhl obranou Šulc a z nenápadné akce vstřelil čtvrtý gól v sezoně. Skóre se mohlo vzápětí znovu změnit, kdyby Drchal proměnil samostatný únik, Hanuš ale jeho pokus o lob vystihl. Výsledek tak uzavřel až střídající Prekop svou pátou trefou v ligovém ročníku.

Jablonec prohrál s dnešním soupeřem i druhý ligový duel v sezoně a nezvítězil pošesté za sebou. Pražané uspěli po předchozích dvou venkovních prohrách, doma vyhráli počtvrté v řadě.

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 4:1 (2:0)

Branky: 9. Matoušek, 20. Jindřišek z pen., 54. Drchal, 89. Prekop - 79. Šulc. Rozhodčí: Batík - Caletka, Antoníček - Petřík (video). ŽK: Vondra, Puškáč - Akpudje, Martinec. Diváci: 5679.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš (69. Morávek), Kovařík (82. Nový) - Matoušek (69. Hála), Drchal (90.+1 Mužík) - Puškáč (82. Prekop). Trenér: Veselý.

Jablonec: Hanuš - Akpudje (46. Patrák), Martinec, Král - Šulc, Souček, Hübschman, Polidar - Jovovič (65. Černák), Chramosta (74. Ikaunieks) - Sejk (14. Štěpánek). Trenér: Horejš.