Bohemians podlehli doma Hradci a v ligové sezoně poprvé nebodovali

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 podlehli doma ve čtvrtém kole první ligy Hradci Králové 1:2. "Klokani" poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nebodovali a prohráli po osmi soutěžních zápasech. Naopak Východočeši zvítězili v lize po dvou porážkách. Všechny branky padly v prvním poločase. Hradec si vytvořil dvougólový náskok po trefách Filipa Kubaly a Adama Vlkanovy, za domácí zkorigoval z penalty David Puškáč.

Utkání se mělo odehrát v sobotu, kvůli nepříznivému počasí a nezpůsobilému terénu však bylo odloženo. Úvodnímu výkopu předcházela minuta ticha za kapitána Bohemians z přelomu 50. a 60. let minulého století Fiktuse, který zemřel ve středu v 93 letech.

Už po necelé minutě hry mohli jít hosté do vedení, jenže Vašulín po úprku vystřelil po zemi slabě do Valešových rukavic. Na druhé straně hlavičkoval Puškáč do gólmana Reichla. Ve 14. minutě královéhradecký stoper Klíma obehrál ve vápně kapitána Bohemians Jindřiška a Valeš jeho střelu vyrazil na břevno. Puškáč zase zkusil prohodit vyběhnutého Reichla, zamířil však vedle.

Ve 23. minutě hosté udeřili. Vašulínovu střelu zblízka po Vlkanovově přihrávce ještě domácí brankář vytáhl, z dorážky se už ale Kubala nemýlil. Dvaadvacetiletý útočník skóroval ve druhém kole po sobě.

Po půlhodině hry vedli "Votroci" o dvě branky. Kučera nacentroval do šestnáctky a Vlkanova hlavou překonal Valeše. Kapitán Hradce se zapsal mezi střelce poprvé v ligové sezoně.

Ve 34. minutě Kodeš srazil ve vápně Jánoše a sudí Zelinka po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu navzdory velkým protestům hradecké lavičky i hráčů. Přestože Reichl vystihl směr Puškáčovy střely, na míč nedosáhl. Také devětadvacetiletý útočník zaznamenal premiérovou trefu v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Po změně stran Puškáč připravil palebnou pozici v šestnáctce pro Hronka, jenže ten minul. Puškáčovo zakončení z hranice vápna srazil na roh jeden z bránících hráčů a Petrákova střela "koníčkem" skončila na břevně.

Bývalý hráč Bohemians Rada, který odehrál 150. ligový zápas, protáhl Valeše ze střední vzdálenosti. Na opačné straně Hronek hlavičkoval na zadní tyč, kde Kovařík těsně nedosáhl na míč.

V 84. minutě střídající Nový nejprve nepropálil hradeckou obranu a na druhý pokus zamířil nad. "Votroci" od listopadu 2010 neprohráli s vršovickým celkem v nejvyšší soutěži podeváté za sebou a venku v lize zvítězili po šesti duelech.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Čerstvě po utkání jsme zklamaní, že jsme nezískali ani bod, na který v tomhle utkání bylo. Po celé utkání jsme byli silnější na míči, Hradec hrál chytře a do rychlých protiútoků. Zejména v prvním poločase nám to činilo problémy. Měl dvě tři vyložené šanci, v nichž nás podržel Valeš. Byli jsme v územní převaze, ale Hradec byl nebezpečný. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, na míči jsme byli ještě silnější a nebezpečnější, ale bohužel to nestačilo na to, abychom utkání zremizovali. Utkání bylo nahoru dolů. Pro diváka asi zajímavé, pro nás smolné utkání."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Bylo to dramatické utkání, jak je na Bohemce zvykem. V první půli jsme byli lepší mužstvo a byli jsme vynikající v přechodu do útoku. Mohli jsme dotáhnout víc šancí, byly tam ještě další velice nadějné situace. Vedli jsme 2:0 po krásných akcích. Bohemku vrátil do hry kontaktní gól z penalty. Potom to máte samozřejmě těžší. Domácí se napojili výsledkově a pochopitelně se snažili zvyšovat tlak s podporou diváků. To se jim ve druhém poločase dařilo. Brejky jsme už redukovali, nebylo to úplně ono, museli jsme to ubránit, ubojovat. Měli jsme i štěstí. Bohemka tam měla několik závarů, šancí, některé věci jsme zblokovali, některé dala vedle. Štěstí se k nám konečně přiklonilo. Ubojovali jsme to dobře a hlavně na základě velmi dobrého výkonu v prvním poločase jsme utkání dovedli do vítězného konce."

Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 1:2 (1:2)

Branky: 37. Puškáč z pen. - 23. Kubala, 30. Vlkanova. Rozhodčí: Zelinka - Pečenka, Ratajová - Franěk (video). ŽK: Valeš - Kubala, Reichl, Rada, Klíma, Vašulín, Kodeš, Koubek (trenér). Diváci: 4321.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek (82. Beran), Petrák, Kovařík (66. Nový) - Hronek, Jánoš (71. Mužík) - Puškáč (82. Hála). Trenér: Veselý.

Hradec: Reichl - Klíma, Ševčík, Čech - Kučera, Rada (82. Gabriel), Kodeš, Ryneš - Kubala (75. Prekop), Vašulín, Vlkanova (90.+2 Novotný). Trenér: Koubek.

Tabulka:

1. Slavia 4 3 0 1 14:4 9 2. Sparta 4 3 0 1 8:3 9 3. Slovácko 4 2 2 0 7:5 8 4. Liberec 4 2 1 1 9:5 7 5. Bohemians 1905 3 2 1 0 7:3 7 Brno 3 2 1 0 7:3 7 7. Plzeň 3 2 1 0 6:4 7 8. České Budějovice 4 1 2 1 5:5 5 9. Ostrava 4 1 1 2 7:9 4 10. Teplice 4 1 1 2 5:9 4 11. Hradec Králové 3 1 0 2 2:3 3 12. Olomouc 4 1 0 3 4:6 3 13. Pardubice 4 1 0 3 3:12 3 14. Jablonec nad Nisou 4 0 2 2 6:10 2 15. Mladá Boleslav 4 0 2 2 4:8 2 16. Zlín 4 0 2 2 4:9 2