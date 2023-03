Bohemians po dvou gólech Matouška poprvé v samostatné lize vyhráli v Liberci

Liberec - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve 22. kole první ligy v Liberci 3:1. Pražany poslal do vedení v 16. minutě po sporném gólu z hranice ofsajdu Václav Drchal a další dvě branky "Klokanů" přidal bývalý ofenzivní univerzál Slovanu Jan Matoušek. Za domácí na průběžných 1:2 snížil v 54. minutě Filip Prebsl.

Bohemians ve 21. ligovém utkání v Liberci v samostatné historii poprvé zvítězili. Pražané naplno bodovali po třech kolech a posunuli se do elitní šestky tabulky. Naopak Slovan v lize čtyřikrát po sobě nezvítězil, z toho třikrát prohrál a je devátý.

Zatímco Bohemians ve středečním čtvrtfinále domácího poháru zvítězili na půdě obhájce trofeje Slovácka 2:1, Liberec v MOL Cupu vypadl po penaltovém rozstřelu se Spartou. Severočeši v týdnu odehráli o 30 minut více než Pražané, přesto vstoupili do zápasu o poznání aktivněji. V šesté minutě ve vápně Tupta přiťukl Rondičovi, ale ten ve velké šanci pálil jen do brankáře Jedličky.

Hosté na těžkém terénu spoléhali na brejky a po jednom z nich otevřeli skóre. Kovařík potáhl balon středem hřiště, posunul na Prekopa a jeho přihrávku zužitkoval sám před Vliegenem z hraniční pozice Drchal. Domácí marně reklamovali, že gól padl z ofsajdu, neuspěli ani se stížnostmi, že Kovařík v zárodku akce obral Prebsla o míč rukou.

Severočeši i za nepříznivého stavu byli nadále lepší, ale nevedlo se jim v koncovce. Valenta hlavičkoval v nadějné pozici mimo. Na opačné straně Prekop vyřešil v 29. minutě přečíslení dvou na jednoho ukvapenou střelou nad.

V úvodu první nastavené minuty už Pražané přidali pojistku. Exliberecký Matoušek se ve středu pole zmocnil míče, nasprintoval do pokutového území, i se štěstím se zbavil obránce a sám před Vliegenem poslal míč k tyči. V lize skóroval za Bohemians poprvé, za gól bývalému klubu se gestem omluvil.

Trenér Slovanu Kozel v poločase dvakrát vystřídal a na trávník poslal Frýdka s Olatunjim. Domácí pokračovali v náporu a v 54. minutě snížili. Jedlička vyrazil Tuptovu ránu z přímého kopu jen před sebe a dobíhající Prebsl z dorážky poslal balon do sítě. Zadák Slovanu se prosadil poprvé v ligové kariéře a dal si dodatečný dárek k sobotním 20. narozeninám.

Severočeši se hnali za vyrovnání, ale Tuptovu střelu z úhlu po hodině hry vyrazil Jedlička. Pak na chvíli přidali Bohemians a domácí se štěstím přestáli velký závar. Kozel ještě více posílil ofenzivu, jeho svěřenci ale po vlastním rohovém kopu zaspali v defenzivě a v 74. minutě znovu inkasovali.

Matoušek od svého vápna podnikl rychlý brejk, který zakončil kličkou Vliegenovi a střelou do prázdné branky. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál dal dva góly v jednom utkání nejvyšší soutěže počtvrté v životě.

V závěru v další šanci neuspěl Köstl, ale hosty už to mrzet nemuselo. Bohemians potvrdili, že se jim více daří venku, na hřištích soupeřů v této ligové sezoně získali 22 z celkových 32 bodů.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsem zklamaný i trochu naštvaný, myslím, že jsme to Bohemce usnadnili. Věděli jsme, v čem je její síla - v rychlém přechodu do útoku. Měla na to typologicky vhodné hráče. Přitom jsme začali poměrně aktivně a měli jsme první velkou šanci v podání Rondiče. Ale hráli jsme naivně a dovolili Bohemce po našich ztrátách ve středu hřiště realizovat protiútoky. Bránění bylo špatné. Bohemka se dostala do vedení. S tím se dalo leccos udělat, ale nejhorší možný průběh, že jsme soupeři dovolili v poslední minutě první půle odskočit na dvoubrankový rozdíl. Udělali jsme nějaké změny v poločase a vrátili jsme se do zápasu. Když to bylo otevřené, naivitou po našem rohu jsme dovolili Honzovi Matouškovi sólo přes celé hřiště a Bohemka odskočila na dvoubrankový rozdíl. I když jsme měli větší držení míče a více zakončení, Bohemka vyhrála zaslouženě. Komplikujeme si situaci, musíme se zvednout."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Velmi důležité body, nerodily se lehce. Liberec měl od úvodu územní převahu, nám se nedařil presink. Hodně určující byl první gól, kterým jsme domácí zmrazili. Pak jsme hru vyrovnali a hodně nám pomohl druhý gól. Ten rozdal karty do druhého poločasu. Domácí změnili rozestavení, byli trochu v křeči, ale pomohli si standardkou. Chvilku to vypadalo, že by gól mohl zápas zdramatizovat. Ale mám pocit, že jsme druhý poločas měli relativně pod kontrolou. Na držení míče asi bude lepší Liberec, ale vyložených šancí jsme možná měli víc my. Výhry si hodně cením, protože tabulka se teď láme a podařilo se nám Liberec odrazit."

Slovan Liberec - Bohemians 1905 1:3 (0:2)

Branky: 54. Prebsl - 45.+1 a 74. Matoušek, 16. Drchal. Rozhodčí: Černý - Antoníček, Volf - Hocek (video). ŽK: Červ, Prebsl, Valenta, Frýdek, Kozel (trenér) - Matoušek, Jánoš, Drchal, Nový. Diváci: 1432.

Sestavy:

Liberec: Vliegen - Plechatý, Prebsl, Purzitidis (46. Olatunji) - Ndefe (71. Mészáros), Červ (71. Kozák), Doumbia (46. Frýdek), Preisler - Valenta - Rondič (80. Rabušic), Tupta. Trenér: Kozel.

Bohemians: Jedlička - Kadlec, Vondra, Hůlka - Köstl, Jindřišek, Jánoš (58. Beran), Kovařík (70. Dostál) - Matoušek (82. Nový) - Drchal (70. Mužík), Prekop (82. Necid). Trenér: Veselý.