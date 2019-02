Praha - Fotbalisté Bohemians ve 22. kole první ligy poprvé po deseti kolech vyhráli. Zlín zdolali 2:0. Zlín tak nebodoval pošesté za sebou. Olomouc poprvé v sezoně vyhrála dvě kola po sobě a poskočila na 12. místo. Karviná hrála s Teplicemi 1:1 a díky remíze se o bod odpoutala od poslední Dukly.

"Klokani" vítězstvím ve Zlíně utnuli sérii bez vstřeleného gólu, která trvala 479 minut. Do vedení šli po necelé půlhodině, kdy se do zlínského vápna snesl centr, Hůlka nejprve trefil tyč a ve skrumáži uklidil míč do sítě Krch. Tlak domácích na vyrovnání gradoval v samotném závěru, ale bez efektu. Naopak ve třetí minutě nastavení po brejku pojistil výhru hostů Vacek svým premiérovým ligovým gólem po zimním příchodu do Bohemians.

Olomouc zvítězila v souboji sousedů ze spodní části tabulky nad Příbramí 2:0. Hanáky poslal ve 26. minutě do vedení Jakub Plšek a v nastavení přidal pojistku Tomáš Zahradníček. Nováček z Příbrami podlehl v lize Olomouci poprvé po pěti zápasech a je v tabulce třináctý, dva body právě za Olomoucí.

Karviná vedla zásluhou Tomáše Wágnera, jenže Severočeši 18 minut před koncem vyrovnali z penalty Jakuba Hory. Karviná ani v šestém vzájemném prvoligovém utkání s Teplicemi nedokázala zvítězit, hosté na jaře získali první bod.

Výsledky sobotních zápasů 22. kola první ligy:

Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)

Branky: 29. Krch. 90.+3 Vacek. Rozhodčí: Zelinka - Vasjuk, Leška. ŽK: Čanturišvili - Ljovin, Bartek, Vacek. Diváci: 3065.

Sigma Olomouc - 1. FK Příbram 2:0 (1:0)

Branky: 26. Plšek, 90.+3 Zahradníček. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkat. ŽK: Sladký, Vepřek - Chaluš, Květ. Diváci: 2748.

MFK Karviná - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Wágner - 72. Hora z penalty. Rozhodčí: Marek - Podaný, Dobrovolný. ŽK: Rundič, Faško, Djordjevič, Krivák - Ljevakovič, Čmovš. Diváci: 2245.

od 17:00 Mladá Boleslav - Jablonec

Zbývá odehrát:

Neděle 24. února:

17:00 Sparta Praha - Ostrava

Pondělí 25. února:

18:00 Slavia Praha - Slovácko, Opava - Plzeň