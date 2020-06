Bohemians opět porazili Slovácko 2:1 a jsou ve finále o Evropu

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v odvetě semifinále ligové nadstavbové skupiny o Evropu stejně jako v úvodním utkání Slovácko 2:1 a postoupili do finále, v němž vyzvou Mladou Boleslav. Hosté v Ďolíčku vedli od druhé minuty po gólu Václava Jurečky, ale střídající Jhon Mosquera v nastavení druhého poločasu dvěma brankami otočil skóre. Slovácku skončila sezona.

Navzdory limitu 5000 osob na sportovních akcích kvůli omezením proti nemoci covid-19 mohlo ze stavebních důvodů zavítat do Ďolíčku jen 1350 fanoušků. Domácí "kotel" se opticky zaplnil více než z poloviny a neustále "Klokany" poháněl vpřed. Jako už tradičně po koronavirové pauze nechybělo za branami stadionu několik příznivců se štaflemi.

V hostující brance si ve 24 letech odbyl ligový debut Nemrava a na lavičce zůstal zkušený obránce Kadlec. Kapitán Pražanů Jindřišek si připsal 350. start v nejvyšší soutěži.

Slovácko začalo odvetu výborně a po 91 sekundách skórovalo. Divíškovu přihrávku Jurečka ve vápně šikovně usměrnil k tyči za bezmocného brankáře Valeše. Hosté v tu chvíli potřebovali k postupu ještě gól.

Domácí se snažili okamžitě odpovědět, jenže Nečas zakončil vedle. Na opačné straně Sadílkova přízemní střela zamířila mimo branku. Po více než půlhodině vypálil Vodháněl z úhlu z přímého kopu jen do gólmana.

Vzápětí si Valeš poradil s nepříjemnou Jurečkovou střelou k tyči zpoza šestnáctky a o chvíli později Kohútova dělovka skončila mimo. V závěru první půle vypálil z hranice vápna Nečas, ale Nemrava jeho pokus vytáhl.

Po změně stran si Nemrava poradil s Hronkovou střelou, Vackův pokus zase zamířil nad. Poté Vodháněl zblízka ve skluzu nezužitkoval rychlý brejk domácích. V další šanci Hronkova střela prosvištěla kolem branky. Na druhé straně vystrašilo Valeše Juroškovo zakončení.

Závěr pro domácí fanoušky přinesl doslova infarktové momenty. Nejdříve Sadílek zblízka neprostřelil Valeše a vzápětí Mosquera po samostatném úniku v první minutě nastavení srovnal.

Slovácko se hnalo za prodloužením a málem na něj dosáhlo, jenže Kalabiškova tečovaná střela skončila na břevně. Na následný roh si naběhli všichni hostující hráči včetně Nemravy, čehož využil Mosquera, který poslal míč do opuštěné branky. Bohemians porazili v lize Slovácko potřetí za sebou 2:1 a v nejvyšší soutěži s ním neprohráli posedmé po sobě.

Vršovický celek začne finále skupiny o Evropu příští sobotu na hřišti loňského vítěze této fáze Mladé Boleslavi. Odveta se v Ďolíčku odehraje o tři dny později.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Zápas začal úplně nejhůř, jak jsme si mohli představit. Slovácko hned dalo kontaktní gól z hlediska dvojutkání. Nám trvalo 20 minut, než jsme se vůbec dostali do hry. Chvilku jsme nechtěli hrát a byli jsme pasivní, ale potom jsme se dostali do hry. Druhý poločas byl už nahoru dolů, divákům se to asi muselo líbit. Mohly postoupit oba týmy. V závěru jsme to zlomili. Měli jsme hodně šancí a proměnili jsme je až v závěru."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Samozřejmě jsme šli do zápasu s tím, že chceme vstřelit rychlý gól, což se nám podařilo. Hlavně v druhém poločase jsme hodně otevírali hru, hráli jsme nahoru dolů a tím vznikaly v naší obranné fázi mezírky. "Klokani", kteří jsou dobří v přechodové fázi, si vytvářeli nějaké věci. S tím člověk musí trošku počítat, nejsme mužstvo, které bude pořád držet balon. Chtěli jsme se tlačit dopředu. Po prostřídání jsme se zase trošku zvedli a měli jsme Sadílkovu a Klimentovu šanci. Pak už jsme hráli vabank a oba góly inkasovali, když jsme to měli "vymydlené". Dvojzápas jsme započali špatně už doma. Musím ale říct, že jsme se s tím v obou zápasech porvali se ctí. Dnes jsme to museli otevřít. Kdyby se hrál normální zápas, tak si myslím, že to možná dotáhneme do vítězného konce. Museli jsme riskovat a hrát opravdu vabank. Je to pohárový zápas, a proto jsme se v něm museli takhle chovat."

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 2:1 (0:1)

Branky: 90.+1 a 90.+4 Mosquera - 2. Jurečka. Rozhodčí: Marek - Vlček, Flimmel - Petřík (video). ŽK: Hůlka - Sadílek, Daníček, Svědík (trenér). Diváci: omezený počet (limit 5000 osob na stadionu). První zápas: 2:1, postoupili Bohemians.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek - Hronek (89. Bederka), Jindřišek, Ljovin (77. Krch), Vacek (60. Květ), Vodháněl (77. Ugwu) - Nečas (60. Mosquera). Trenér: Klusáček.

Slovácko: Nemrava - Reinberk (79. Kadlec), Hofmann, Daníček, Divíšek - Sadílek, Havlík - Kohút (62. Juroška), Jurečka (63. Dvořák), Navrátil (57. Kalabiška) - Zajíc (79. Kliment). Trenér: Svědík.