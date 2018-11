Praha - V páteční předehrávce 14. kola první fotbalové ligy se utkají Bohemians 1905 s Teplicemi a oba soupeři před utkáním v Ďolíčku doufají, že ukončí své trápení a odrazí se k lepším výsledkům. Pražané vyhráli jen jedno z posledních šesti utkání, zatímco Severočeši prohráli čtyři z uplynulých pěti zápasů.

Tepličtí se po příchodu trenéra Stanislava Hejkala herně zvedli, přesto pod vedením nového kouče porazili pouze poslední Slovácko, jinak v lize nebodovali. "Musíme konečně naše výkony, které podle mě nejsou špatné, přetavit v body," řekl v rozhovoru pro klubový web záložník Tomáš Kučera.

"Musíme být důslednější, protože liga je vyrovnaná a rozhodují detaily. K nám se to poslední dobou moc neotáčí, třeba s Jabloncem jsme dostali gól v poslední vteřině a s Ostravou to vytáhl brankář v poslední vteřině. Musíme hrát důsledně a věřit, že nějaké góly dáme, protože kvalitu na to máme," dodal.

"Teplice patří do toho lepšího průměru ligy. V letošním kalendářním roce ovšem nemají takové výsledky, které by si tamní činovníci představovali," uvedl trenér Bohemians 1905 Martin Hašek. "Neprocházejí dobrým obdobím, stejně jako my. Oba týmy mají své problémy, takže očekávám spíše boj," uvedl k pátečnímu zápasu.

"Klokany" trápí zdravotní problémy několika hráčů. "Vlastně během celého podzimu jsme nikdy nebyli kompletní. S kompletně natrénovaným mužstvem do konce roku asi disponovat nebudeme. Pokud ano, tak na poslední dva až tři zápasy. Jsem vůči tomu spíše skeptický," prohlásil Hašek.

Zápas Bohemians 1905 s Teplicemi začne v pátek v 18 hodin.