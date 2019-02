Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 ve 21. kole první fotbalové ligy prohráli 0:1 s Olomoucí a domácí sérii bez vítězství natáhli na deset zápasů, navíc popáté za sebou nedokázali v nejvyšší soutěži skórovat. Jediný gól utkání dal obránce Martin Sladký a Sigma dokázala "Klokany" porazit poprvé od dubna 2014.

Oproti utkání se Spartou doznala základní sestava Bohemians jediné změny. Kvůli červené kartě ze souboje na Letné nahradil Ljovina v záloze Reiter. Sigma provedla tři změny. Zahradníčka, který se přesunul na kraj zálohy na místo absentujícího Pilaře, zastoupil v obraně Sladký. Vykartované Kalvacha s Nešporem nahradil Texl a Yunis.

Olomouc skórovala hned z první šance zápasu ve 12. minutě. Houska využil mezeru v obraně "Klokanů", nahrál Faltovi, který centrem na druhou stranu našel Texla. Ten balon vrátil ze vzduchu před branku na volného Sladkého, jenž zblízka prostřelil gólmana Fryštáka.

Jediná vážnější akce domácích v prvním poločase se zrodila v 26. minutě, kdy Hašek vypálil z vápna doprostřed brány, ale Buchta si s jeho pokusem bez potíží poradil.

Ve druhé půli se do větších příležitostí dostali Bohemians. V 64. minutě proletěl Vackův centr malým vápnem, ale k zakončení se nedostal ani jeden ze tří domácích hráčů. Poté "Klokani" v krátkém časovém rozmezí dvakrát stříleli zpoza vápna těsně vedle Buchtovy branky.

Z gólu se tak mohla radovat Sigma. V 70. minutě přihrál Sladký na hranici malého vápna Plškovi, jenž pohotovou ranou těsně minul. V závěru si domácí sice vytvořili v nastavení tlak, ale přesto popáté za sebou v lize nedokázali skórovat.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Nemáme pořád k dispozici hráče tak, abychom byli skutečně silný tým. Máme hráče, kteří mají velké srdce, máme zdravý charakter týmu, spoustu perspektivních hráčů. Tak jak máme v tuto chvíli složený kádr, tak nemáme jednotlivé konkrétní hráče, ze kterých bychom sestavili kvalitní silný tým, silný každý zápas, silný v utkáních venku i doma. Z nejrůznějších důvodů nemáme ten mišung k dispozici, buď ze zdravotních důvodů anebo z objektivních důvodů, kdy ti hráči nemají natrénováno. Jsme schopní, jak jste viděli před týdnem, sehrát velmi zajímavý zápas na Spartě. S dobrou organizací hry, s kondiční připraveností a s brejkovými situacemi vypadáme zajímavě, ale když se pak hraje doma se soupeřem do plných, který navíc při první šanci vstřelí gól, tak se ukáže reálná síla. Ta prostě v tuto chvíli není a nějakou chvíli nebude, do té doby, než se ti hráči uzdraví a natrénují.

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím, že dneska jste si fotbalové krásy moc neužili stejně jako diváci. Spíše to bylo hodně bojovné utkání, hodně nasazení, myslím si, že málo kvality, hodně práce od hráčů soupeře i od našich. Taková ta efektivita a vůbec to, co dělá fotbal fotbalem, to znamená pohledné útočné akce, to postrádalo. Dnes jsme byli postaveni před jednoznačnou situaci, že to utkání potřebujeme zvládnout a uvědomovali jsme si, že i bod je v našem stavu málo. Jsem strašně rád, že jsme byli schopni se Bohemce vyrovnat v základních atributech. Myslím si, že kromě prvních 15 minut byla Bohemka lepší. Hlavně po tom gólu, který byl trošku šťastný, jsme pracovali dobře do defenzivy. Chtěli jsme vyrážet ze středního bloku, věděli jsme, že Bohemka má výborné mužstvo postavené hlavně na brejkové situace a to jsme nechtěli dopustit tím, že bychom ji někde zbytečně naháněli. Chtěli jsme z toho kompaktního středového bloku vycházet do rychlých protiútoků a myslím si, že minimálně šest, sedm, osm šancí jsme tam měli a strašně mě mrzí, že jsme to nebyli schopní dotáhnout kolikrát ani do zakončení nebo střely. Musím říct, že z mého pohledu jsme to utkání kontrolovali a Bohemka si vynutila ten zásadní a největší tlak a ty dvě příležitosti až v nastaveném čase, kde jsme to i s dávkou štěstí přestáli. Z celkového pohledu jsme dneska vyhráli zaslouženě."

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 12. Sladký. Rozhodčí: Nenadál - Horák, Vitner. ŽK: Jemelka, Yunis (oba Olomouc). Diváci: 4377.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Krch, Bartek - Reiter, F. Hašek, Vacek (79. Jindřišek), Záviška - Koubek (56. Nečas), Vaníček (68. Puškáč). Trenér: M. Hašek.

Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska (90.+5 Chytil), Plšek, Falta, Texl (71. Dvořák) - Yunis (88. Polom). Trenér: Jílek.