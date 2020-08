Bohemians, České Budějovice a Ostrava mají nakažené koronavirem

Praha - V týmu fotbalistů Bohemians 1905 se čtyři hráči nakazili novým typem koronaviru. Po jedné nakažené osobě nově evidují také České Budějovice a Ostrava. Pokud další kolo kontrolních odběrů, které proběhne v sobotu ráno, neodhalí v klubech dalšího nemocného, budou moci všechna tři mužstva v neděli nastoupit k úvodním duelům prvoligové sezony. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí první a druhou ligu.

České Budějovice mají hostit mistrovskou Slavii, Ostravu čeká slezské derby na hřišti Karviné a Bohemians domácí souboj s Mladou Boleslaví.

Tři nakažení se objevili i v Olomouci. Další kolo testů ale dnes dopadlo negativně a Sigma tak může v sobotu odehrát duel s Libercem. U Hanáků se koronavirem nakazil jeden hráč a dva členové realizačního týmu. Všechny dotyčné osoby jsou bez příznaků nemoci.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika se zástupci sportů mají nově zamířit do izolace jen nakažení, pokud budou ostatní členové mužstva negativní.

Prvoligová sezona začala dnes soubojem mezi Plzní a Opavou. O osudu utkání se rozhodlo tři hodiny před výkopem. Plzeň ve středu ohlásila, že testy před startem sezony odhalily jednoho nakaženého hráče. Při čtvrtečních kontrolních odběrech se nemoc objevila také u člena širšího realizačního týmu, který byl stejně jako první nejmenovaný nemocný okamžitě izolován.

Dnešní třetí kolo testů už další pozitivní případ neodhalilo a Viktoria tak díky čerstvému zmírnění karanténních pravidel pro sport mohla nastoupit.

Před startem sezony se koronavirus vyskytl i v mistrovské Slavii. Červenobílí kvůli jednomu pozitivnímu případu museli na začátku minulého týdne předčasně odcestovat ze soustředění v Rakousku a několik dnů byli v izolaci. Další dvě vlny kontrolních testů však u Pražanů až na nakaženého dopadly negativně. Pokud projdou i sobotními odběry, budou moci v neděli nastoupit k úvodnímu kolu v Českých Budějovicích, pokud i jejich testy dopadnou negativně.

Týmy od této sezony musejí podle manuálu povinně nově absolvovat testy na koronavirus před každým ligovým zápasem. V uplynulé sezoně se kvůli výskytu covidu-19 v týmech Karviné a Opavy nestihla dohrát nadstavbová skupina o záchranu a z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil.

Koronavirus zasáhl před startem ročníku 2020/21 také druhou ligu. Kvůli nákaze v Chrudimi bylo odloženo na neurčito sobotní utkání prvního kola s jedním z favoritů soutěže Jihlavou.