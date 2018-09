Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v 10. kole první ligy doma remizovali 0:0 s Karvinou. Po většinu utkání sice měli územní převahu, ale brankáře Martina Berkovce nepřekonali. Potřetí za sebou tak Klokani vyšli střelecky naprázdno a na gól čekají 281 minut. Naopak Karviná poprvé v sezoně uhájila čisté konto, i když posledních šest minut hrála v deseti bez vyloučeného Vojtěcha Smrže.

Za Bohemians nastoupil i ofenzivní záložník Mašek jen pět týdnů poté, co si v duelu se Spartou ošklivě vykloubil loket. A svojí aktivitou přispěl k tomu, že domácí měli téměř po celý první poločas převahu na míči, kterou se ale nepodařilo zúročit v zakončení.

Klokani dobře kombinovali, ale ve finální fázi se jim nedařilo. Podobně jako soupeři, který několikrát vyrazil do nadějného brejku, ale pokazil klíčovou přihrávku.

Fanoušci příliš šancí neviděli, víc práce ale měl karvinský gólman. Berkovec nejprve vyrazil přímý kop Filipa Haška, předvést se pak musel hlavně v závěru poločasu, kdy chytil střelu Závišky a následně i Filipa Haška.

Ani po změně stran Filip Hašek na Berkovce nevyzrál. Na druhé straně po chybné rozehrávce Bederky předvedli hosté rychlý brejk, na jeho konci ale Budínský vysoko přestřelil. Ten samý hráč chvíli poté znovu pálil vedle.

V 59. minutě se ve vápně hezky otočil s míčem Mašek, jeho střelu na zadní tyč ale Berkovec opět vyrazil.

Nakonec byla gólu nejblíže Karviná, ale šest minut před koncem zamířil Budínský hlavou jen do tyče. Vzápětí zastavil protiútok faulem Smrž a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Bohemians už ale přesilovou hru nevyužili, v největší šanci přestřelil Krch. Výsledkem tak byla teprve druhá bezbranková remíza v sezoně po duelu Liberce s Ostravou.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Celý zápas jsme hráli na jednu branku, extrémně po zemi na českou ligu, ale při naší výšce v ofenzivě nám ani nic jiného nezbývalo. Bohužel nám tlak nepřinesl to finále v podobě šancí a gólů. Chyběla nám dnes možnost nasadit klasickou devítku, jsem ale rád, že jsem odolal tlaku z lavičky i hlediště a nenasadil jsem Hilála, protože by vážně hrozila recidiva zranění a pak by nám chyběl delší dobu. Počítám, že v poháru teď dostane na chvíli prostor a na Opavu už by měl být připravený. My se dnes strašně nadřeli na každou šanci, gól jsme nedali a naopak v závěru jsme ještě mohli inkasovat. Jsem smutný, že jsme zápas nezvládli za tři body, ale těší mě, že jsme to utkání zvládali mentálně, udrželi jsme nervy, byli jsme trpěliví a vzadu jsme to uhráli s nulou."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Nezačali jsme dobře. Byli jsme bojácní, ztráceli jsme lehké míče, trochu to na nás dolehlo. Ve druhé půli se naše hra zlepšila, měli jsme lepší přechodovou fázi, Budinský měl gól na hlavě, ale trefil jen břevno. Škoda, že jsme něco nedotáhli z nadějných brejků. Vzadu jsme ale dovolili soupeři jedinou šanci a udrželi poprvé v sezoně čisté konto, což je důležité. Také jsme poprvé bodovali na hřišti Bohemians, což se nám předtím nikdy nepovedlo. Akorát jsme čekal trochu větší herní kvalitu jako v předchozích zápasech. Chtěli jsme zhustit prostor, aby domácí nemohli chodit do brejků. Věřil jsem, že se prosadíme z nějaké standardní situace díky výšce, ale u hráčů chyběla větší herní odvaha ve hře jeden na jednoho, aby si chodili pro fauly."

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Královec - Moláček, Flimmel. ŽK: F. Hašek - Smrž, Guba. ČK: 84. Smrž. Diváci: 4202.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Bederka, Schumacher - Reiter, F. Hašek, M. Hašek ml., Záviška - Mašek (69. Vodháněl) - Nečas (84. Šmíd). Trenér: M. Hašek st.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Ba Loua (71. Guba), Lingr (46. Smrž), Mertelj, Budínský (87. Krivák), Letič - Wágner. Trenér: Nádvorník.