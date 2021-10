Bohemians 1905 po dvou gólech krátce po sobě porazili Olomouc 2:0

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili v 10. kole první ligy nad Olomoucí 2:0. Pražané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se mezi 23. a 25. minutou trefili Daniel Köstl a Jan Chramosta. "Klokani" zvítězili po dvou ligových porážkách, naopak Hanáci nebodovali poprvé po sedmi kolech. Bohemians ztrácí na Sigmu v neúplné tabulce už jen bod, Olomoučtí ale mají k dobru odložené utkání.

Olomouc v úvodu více držela míč, ale mnohem nebezpečnější byli Bohemians. V 10. minutě Květovu technickou střelu tečoval brankář Macík na tyč, poté v dobré šanci minul Chramosta. V polovině první půle domácí otevřeli skóre. Odražený míč poslal s pomocí tyče do sítě stoper Köstl a ve 54. ligovém utkání kariéry oslavil svůj premiérový gól.

V 25. minutě "Klokani" zvýšili. Po Květově přihrávce se prosadil ranou ze strany na zadní tyč Chramosta, který skóroval ve třetím utkání nejvyšší soutěže za sebou. Snížit mohl těsně před pauzou Chvátal, ale trefil jen boční síť.

Olomoucký trenér Jílek stáhl po pauze hru na tři obránce a poslal na trávník Šípa s Venezuelanem Piňou, který si odbyl debut v české lize. Hanáci přidali a po hodině málem snížil Breite, jehož pokus zastavil obránce Krch.

Hosté se neprosadili ani po závaru v 75. minutě, kdy mimo jiné vypálil jeden ze dvou lídrů střelecké tabulky první ligy Hála. V 90. minutě zamířil mimo tyče domácí Ljovin a vzápětí se na opačné straně stejně vedlo i Jemelkovi. Bohemians doma v lize s Olomoucí potřetí za sebou bodovali. Sigma nevyhrála čtvrté kolo po sobě.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Utkání se zlomilo už v prvním poločase, kdy jsme díky obrovskému nasazení dokázali donutit soupeře k nepřesnostem a chybám. Potrestali jsme to dvěma brankami. Ve druhé půli jsme utkání už spíše kontrolovali, už jsme neudrželi tu aktivitu, která dělala Olomouci problémy v rozehrávce. Malinko nás přitlačili, ale důležité bylo, že jsme udrželi nulu. Jednou to tam Krch vykopával z brankové čáry. Obrana ale vcelku fungovala dobře."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Neměli jsme úplně špatný vstup do zápasu, ale od 10. minuty nás začal soupeř přehrávat. Bylo to daleko větší agresivitou, nasazením, což je strašně špatně. Nebyli jsme schopni reagovat, ve středu hřiště nás přehrávali a dostávali pod tlak. Nabízeli jsme jim situace sami a oni toho dokázali využít. První poločas byl z naší strany hrozně špatný, ten druhý už to bylo naprosto vyrovnané. Aspoň jsme se vyrovnali soupeři, co se týče přístupu a agresivity. Ale kvalita zase tolik nahoru nešla."