Bohemians 1905 hráli 0:0 v Karviné a konečně bodovali venku

Karviná - Fotbalisté Bohemians 1905 v devátém kole první ligy remizovali 0:0 v Karviné a na pátý pokus v sezoně bodovali venku. Slezané naopak potřetí za sebou vyšli doma střelecky naprázdno a ve čtyřech zápasech před vlastními fanoušky stále nevyhráli.

Jako první zahrozil střelou zpoza vápna domácí Ba Loua, ale jinak měli v prvním poločase více ze hry hosté. Pražané drželi míč, ale dlouho se do šancí nedostávali. Zahrozili až v 25. minutě a po Hronkově centru jim k tomu pomohl Čonka, od kterého se míč odrazil tak nešťastně, že málem skončil v karvinské brance.

Slezané se ke slovu dostali až po přestávce, ale Ba Loua z přímého kopu mířil nad. Na druhé straně se nečekanou střelou k bližší tyči pokusil překvapit domácího brankáře Hrdličku střídající Ugwu, který mířil těsně vedle. Mnohem blíž úvodní brance byl v 81. minutě Lingr, ale jeho technický pokus vyrazil nad břevno gólman hostů Fryšták.

V nastavení mohl rozhodnout karvinský Hanousek, z dobré pozice po odraženém míči však mířil trestuhodně nad. Slezané potřetí za sebou nedokázali dát doma gól a ani na čtvrtý pokus v ligové sezoně před vlastními fanoušky nevyhráli. Bohemians naopak po čtyřech venkovních porážkách poprvé bodovali.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Moc fotbalu tam dnes asi nebylo, ale já chci ocenit jinou věc. Přijel k nám mančaft, který hrál velmi dobře s Libercem a Olomoucí a se kterým jsme poslední dva zápasy v lize prohráli. A my jsme je do ničeho nepustili. Za celý zápas neměla Bohemka jedinou šanci, to beru. Negativní na tom je samozřejmě to, že jsme nedali gól. Psychicky to byl strašně náročný zápas, nikdo nechtěl prohrát. Ale byli jsme to my, kdo měl tutovky. Na konci první půle Petráň, v závěru pak Hanousek. Ten měl na noze ten big point. Bohužel netrefil prázdnou bránu. Takže zklamání tam je, ale bod bereme."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Hrálo se vyrovnané utkání, s nesmírným množstvím osobních soubojů. Skóre je logickým vyústěním toho, co se dělo na hřišti. Narazily na sebe vyrovnané týmy, které se snažily pozorně bránit. Fotbal byl těžko stravitelný, ale k našemu způsobu hry je potřeba mít nakropené hřiště. Na suchém hřišti se rychlý fotbal hrát nebude a možná na to ani nemáme hráče. Dokolečka říkám, aby se na stadionech kropilo. Hokejistům rolba po třetině udělá hladký led. My ale hrajeme na suchých hřištích, pak se říká, že hráči jsou dřeváci, že trenéři je neumí připravit a kdesi cosi. Na suchém hřišti se prostě míč chová jinak, přihrávky jsou pomalé, je to hlavně o soubojích a diváci logicky nadávají. Říkám to už tolikrát, že jsem si vědom toho, že se mi zase budou lidé smát, ale musím to prostě opakovat jako kolovrátek. Nejraději bych to zakotvil do pravidel fotbalu. Vadí mi, že se to pak hodí na hráče a na trenéry a pak je z toho holomajzna. Tím se chci zastat i hráčů Karviné. My třeba trénujeme každý trénink na nakropeném hřišti, aby měl nějakou úroveň."

MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Marek - Blažej, Váňa. ŽK: Vukadinovič, Janečka, Hanousek, Krivák - Ugwu, Jindřišek. Diváci: 3623.

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Krivák, Kouřil, Čonka - Hanousek - Ba Loua, Janečka (73. Smrž), Lingr (88. Petkov), Vukadinovič (58. Galuška) - Petráň. Trenér: Straka.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Havel, Jindřišek, Vacek (85. Rada), Podaný - Hronek (85. Nečas), Keita (46. Ugwu), Vodháněl. Trenér: Hašek.